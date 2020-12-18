Kovid-19 aşısı için düzenleme: Yönetmeliğe 'acil kullanım onayı' hükmü eklendi

Türkiye'de Kovid-19 aşısı için ruhsatlandırma yönetmeliğine 'acil kullanım onayı' hükmü eklendi. Buna göre, etkinlik, güvenlilik ve kaliteyle ilgili kaspamlı veri olmasa da aşılar için acil kullanım onayı verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre,'beşeri tıbbi ürünlerin' ruhsatlandırılması yönetmeliğine aşılar için 'acil kullanım onayı' hükmü eklendi.

Buna göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veya Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalık kapsamında kabul edilen durumlarda, etkinlik, guvenlilik ve kaliteyle ilgili kapsamlı veriler sağlanamasa da aşılar için acil kullanım onayı verilecek.