Kayıt
22:40 04 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akşam Postası

    Prof. Dr. Özer Sencar: Bugün seçim olsa ve muhalefet tek bir cephe olarak katılsa Erdoğan seçilemez

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 45
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/24/1041482403_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_39aefec5e807f68b16f9dccd5b90b817.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202101041043509853-prof-dr-ozer-sencar-bugun-secim-olsa-ve-muhalefet-tek-bir-cephe-olarak-katilsa-erdogan-secilemez/

    Anket sonuçlarını yorumlayan Prof. Özer Sencar, “Şu an bir seçim olsa ve muhalefet tüm cephesiyle bir araya gelse Cumhur İttifakı çoğunluğu da sağlayamaz Erdoğan da seçilemez. Ama bunun bir şartı var, muhalefet seçmenlerinin çoğunluğunun onaylayacağı bir aday...” ifadelerini kullandı.

    Metropoll Araştırma Başkanı Prof. Özer Sencar, Türkiye’nin Nabzı anketinin Aralık sonuçlarını RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında paylaştı. Prof. Sencar, “Şu an bir seçim olsa ve muhalefet tüm cephesiyle bir araya gelse Cumhur İttifakı çoğunluğu da sağlayamaz Erdoğan da seçilemez. Ama bunun bir şartı var, muhalefet seçmenlerinin çoğunluğunun onaylayacağı bir aday...” dedi.

    İşte Prof Sencar’ın açıklamalarından satırbaşları:

    'AK Parti kalmadı, Erdoğan var'

    Şu an AK Parti diye bir şey kalmadığı adeta ortada, Tayyip Erdoğan’ın kendisi var. Hem kendi adına hem parti adına var. Diğer partilerin varlıklarını 10 puanın üstüne taşıyamamalarının en önemli sebebi liderlerinin Tayyip Erdoğan karşısında rekabet edebilir, ona meydan okuyabilir seviyede olmamasından kaynaklanıyor.

    'Yavaş ve İmamoğlu'nun popülaritesi Erdoğan'ı aşıyor'

    • Parti liderleri dışında popülaritesi Erdoğan’ı aşanlar var ama onlar Büyükşehir Belediye Başkanları. Belki de halkımız yeni bir sima, yeni bir yüz istiyor. 2001 Yılında olduğu gibi Tayyip Erdoğan’ın çıktığı gibi yeni birisi çıksa şuan sahnede olmayan birisi ve halkı ikna etse halk da güvenirse bu insana beklenmeyecek bir destek verebilirler. Şuan ne muhalefette ne de hiç beklenmedik sahneye çıkan birisi yok maalesef. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları böyle bir potansiyel taşıyor. Mansur Yavaş’ın popülaritesi Erdoğan’ı aştı. İmamoğlu’nun popülaritesi de Erdoğan ile başa baş gidiyor. Bu iki ismin yeni bir lider potansiyeli kamuoyunda desteğini görüyorum. Bu iki lider mevcut ülkeyi ne derece yönetebilir konusunda fikir belirtebilmemiz için Büyükşehirdeki başarılarını görmemiz lazım. Bu iki isim sahneye yeni çıkan bir aktör gibi görülebilir ama lider olarak sahneye çıkacaklar mı bilmiyoruz. 

    'Ekonomide muhalefete güven yok'

    • Halk, şu parti iktidara gelirse ekonomiyi bugünkü durumunda daha ileri bir seviyeye taşır algısı yok. Yaptığımız araştırmada bir soru sorduk. “Ekonomi hangi liderin elinde daha iyi olur” dedi. Ak Partililer’in yüzde 82’si Erdoğan derken, CHP’lilerin yüzde 45’i Kılılçdaroğlu’nun başkanlığında ekonomi düzelir diyor, İyi Partililerin de yüzde 56’sı Meral Akşener başkanlığında ekonomi düzelir diyor. Muhalefet parti seçmenleri kendi liderlerinin ekonomiyi düzeltebileceği konusunda bir güven duymuyor.

    'CHP, Deniz Baykal seviyesine geriledi'

    • Özellikle kararsız seçmenlerde böyle bir güven oluşmuyor. Bunu aşmaları lazım. Bu siyasi tarihimizde görülmemiş bir olaydır. İnönü iktidarında demokrat Parti muhalefeti, Demokrat Parti iktidarında İnönü muhalefeti, ihtilalcilere karşı Demirel’in muhalefet, Özal’a karşı Demirel’in muhalefeti ve Ecevit’in muhalefeti. Bütün bu dönemlerde iktidar yıpranırken muhalefet yükselmiştir ve tek başına iktidara gelmiştir. Menderes, Demirel ve Özal tek başına iktidara geldi. Normalde siyasi partilerin ilk 5 yılı başarılı sonraki yıllarda başarısı düşer. Ak Parti 4. Dönemine giriyor. Ak Parti hala iktidarda görünüyor ve hala muhalefetten birisi o koltuktan in ben oturacağım diyemiyor. CHP bir ara Deniz Baykal dönemindeki yüzde 20 seviyesine kadar geriledi. Şimdi yeni yeni yeniden yükseliyor.
    'Muhalefetin adayını herkes kabul etmeli'
    • Şu an da bir seçim olsa muhalefet tek bir grup haline dönüşürse, bir önceki seçimde var olan Millet ittifakı muhalefetin bütün cephesini bir araya getirirse, seçime yine Millet İttifakı ve Cumhur ittifakı şeklinde girersek bugünkü şartlarda Ak Parti’nin ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur ittifakının parlamento da çoğunluk sağlaması da mümkün değil, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını da kazanması mümkün değil. Bunun bir şartı var. Muhalefet seçmenlerinin bütün çoğunluğunun onaylayacağı bir Cumhurbaşkanı adayı olduğu taktirde. Bunu başarabilir mi? hep birlikte zaman içerisinde göreceğiz.
    Etiketler:
    Mansur Yavaş, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Özer Sencar, Metropoll Araştırma Şirketi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Diyarbakır’da da cuma namazı için evlerinden çıkan vatandaşlar, kendilerine yakın camilere gitti.
    4 günlük yasakta, yeni yılın ilk cuma namazı
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet