Biden başkan olurken 'nükleer çanta'nın devrinde nasıl bir sorun yaşandı?

RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası programının editörü Uğur Koçbaş, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden yemin etmeden önce, başkanların emrindeki nükleer kodların bulunduğu çantanın devrinde yaşanan sorunu değerlendirdi.

Koçbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Trump 152 yıl sonra kendisinden sonra seçilen kişinin yemin törenine katılmayan ilk başkan olarak tarihe geçerken başkanların emrindeki nükleer sırların devrinde de hiç yaşananmamış bir durum oldu. Trump, Biden yemin etmeden önce halen başkan sıfatını taşıdığı için olası bir nükleer saldırı için kodları ve mekanizmayı taşıyan ‘nuclear football’ isimli siyah çanta son ana kadar yanında olması gerekiyordu. Bu nedenle Florida’daki malikanesine giderken de henüz Biden yemin etmediği için çanta Trump’laydı. Biden’ın yemin törenine katılsa yemin edilir edilmez çanta yeni başkana teslim edilecekti. İddiaya göre Pentagon çanta Florida’dayken yemin töreninin yapıldığı Washington DC’ye çantayı getirmek için özel bir plan yaptı, askeri uçak ayarlandı. Çanta yemin edilir edilmez uçağa konularak 2.5 saatlik bir yolculukla Biden’ın yanına getirildi."