Boğaziçili öğrenciler için son suçlama: 'Rektör aracının lastiğini indirdiniz'

İşte Çağlayan Adliyesi’nden yayına bağlanan Dr. Ali Şeker’in söyledikleri:

'Toplam gözaltı sayısı 276'



“Çağlayan Adliyesi önündeyim. Boğaziçi Üniversitesi içerisinden gözaltına alınan 51 öğrencinin ifadeleri alınıyor. Suçlamalar; Melih Bulu'nun arabasının lastiğini indirmek, çalışma hürriyetini tahdit, gösteri yürüyüş ve toplantı kanununa muhalefet ve üniversitenin girişini kapatmak... 3 gündür bu suçlamalarla ilgili 266 kişi, bugün de 'Clubhouse' uygulaması üzerinden 10 kişi daha bu soruşturmayla alındı ve toplamda 276 kişi. Bir kısmı bırakıldı ancak 51 kişinin ifadeleri hala alınmadı. 9 savcı görevlendirilmiş durumda. Gözaltındaki arkadaşlar Boğaziçi Üniversitesi içerisinden alınanlar ve Melih Bulu da öğrencileri polise teslim etti. Üniversiteyi de tabiri caizse İçişleri Bakanlığı'na teslim etmiş gibi. İlk yüze sokmayı bırakın, üniversite olma vasıflarından çıkartmaya doğru gidiyor olaylar.

'Muhtemelen tutuklama olacak'

Utanmazca görevlerinin ve sorumluluklarının farkında olmadan insanlara bu suçlamaları yöneltiyorlar. İçeride 59 gözaltında öğrenci var, 79 kişinin terör örgütüyle bağlantısı var deniliyor. Boşu boşuna tutuluyor, hiçbir iltisaklarının olmadığını biliyoruz. Madem bu kadar iltisaklılar neden serbest bıraktılar diye sorarlar? Biz sormuyoruz çünkü terör örgütleriyle bağlantılı olmadıklarını biliyoruz bunu İçişleri Bakanı da biliyor. Bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar Türkiye'nin en parlak beyinlerini, Türkiye'nin en zeki çocuklarını.. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Türkiye'nin pırıl pırıl sorgulayan beyinleri itibar kaybetmez. Kimse de bu çocuklara terörist diyerek itibar kazanamaz. Muhtemelen birkaç öğrenciyi tutuklamaya sevk edecekler. Muhtemelen tutuklama da olabilir. Burada işlenen bir suç yok sadece yakıştırılmaya çalışılan suçlamalar var. Öğrenicilerin demokratik haklarını kullanması sindirilmeye çalışılıyor.”