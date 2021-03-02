Prof. Dr. Tank: Riskin azalması o kadar kolay değil, İstanbul’da sarıya dönmek için vakalarda yüzde 44 azalma gerekiyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında 4 renkli harita ile kısmi normalleşme kararlarını, salgını başından beri hazırladığı istatistik ve grafiklerle yakından izleyen Prof. Fatih Tank RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Tank, "Şehirlerin turuncu ve kırmızıdan sarıya dönmesi o kadar kolay değil" dedi.

İşte Prof. Fatih Tank’ın Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

"17 il çok yüksek riskli, 22 il yüksek riskli. İstanbul da yüksek riskli illerimizden birisi. İstanbul, ticaretin merkezi. Yaşam tarzı açısından mavi illerden farklı ama risk orada da var çünkü metrekareye en çok vaka düşen il İstanbul.

Örneğin İstanbul'daki vaka sayısı yüzde 44 azalırsa sarı renge dönecek. Tek güvenebileceğimiz nokta aşı. Ben bu tablolarda çok fazla radikal değişiklik olacağını düşünmüyorum 10-15 gün içerisinde.

Zeki Berk bey ile bir çalışma yaptık. Hangi ilde kısıtlamaların kalkması yani sarıya dönmek için ne kadar vaka sayısının azalması lazım diye. Mavi ile sarı renkler arasında kısıtlamalar anlamında hiçbir fark yok ama sarı turuncuya dönerse pazar gününü kaybediyor. Ordu ilinin sarı renge dönebilmesi için vakalarının yüzde 83 azalması gerekiyor. Kocaeli’de yüzde 50, İstanbul’da yüzde 44, Muğla’da yüzde 13 azalma gerekiyor. Sarıya en yakın illerden biri İzmir. Vaka sayısı yüzde 6 azalırsa turuncudan sarıya dönecek. Ancak yakın bir zamanda bir ilin kırmızıdan sarıya geçebileceğini düşünmüyorum."