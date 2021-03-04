Sanatçı Onur Akın: 200 bin müzisyen ve ailesi zor durumda, devlet bize hak ettiğimiz parayı versin

Onur Akın’ın Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

'11 aydır evine kuruş girmemiş kişiler var'

“Besteci ve yorumcu olarak 30 yıldır müzik yapıyorum. Ben hayatımda bu kadar zor bir sene geçirmedim. Bu işe yeni başlamış olanları ya da yeni evlenmiş olanları düşündükçe daha da kahroluyor insan. Çok kötü bir dönem yaşıyoruz, Allah herkese yardım etsin. Müzik sektörü artık kayıt dışı bir sektör. Türkiye'de kaç müzisyen var bilinmiyor. Kültür Bakanlığı'nda da yoktur bu envanter. Kültür Bakanlığı'nın yardımı oldu ama çok yetersiz. 1000 TL ile ne yapabilirsiniz ki? 11 aydır evine bir kuruş girmemiş kişiler evinin faturasını mı ödesin, kirasını mı ödesin, ailesine mi baksın? Müzisyenlere ilk başta 3 aydı şimdi 4 aya çıkartıldı o 1000 TL'lik yardım. Yaklaşık 30 bin kişi başvurdu. Türkiye'deki müzisyen sayısı aileleriyle birlikte yaklaşık 200 bin kişilik bir nüfus var. Pandemi sürecinde çok fazla telif de toplayamadık çünkü müziğin çalındığı barlar, kafeler, oteller de kapalı. Çok sıkıntılı günler yaşıyoruz.”

'Dijital konserler yapılmalı'

“Kültür sanat bütçesi var her yıl o planlanır ve ayrılır o para. Bu paranın bir şekilde bu sektöre aktarılması lazım. Biz birçok belediyeye bu teklifi götürdük. Mesela dijital konserler yapılması lazım bu sektörün ayakta kalması için. Kendi sosyal medya kanallarından veya Youtube kanalları üzerinden konser yapılması lazım başka yolu yok. Belediyelerin bu işe el atması ve dijital konserler yapması gerekiyordu ama çok geç kalındı Türkiye'de.

Normalleşme başlarsa zaten müzisyenlerin kimseye ihtiyacı olmaz çünkü yeter ki onlara müziklerini icra edebilecekleri alan olsun, onlar bir şekilde ayakta kalmayı başarırlar. Ben yıllardan beri bilirim yeniden kopyalama harcı vardır. Bu toplanan para hiçbir şekilde müzik sektörüne aktarılmadı. Kültür Bakanlığı'nda en az 30 milyon tl para var, bu paranın müzik sektörüne aktarılması çok ciddi şekilde yarar sağlayabilir. Bizim hakkımız olan parayı devlet bize versin.”