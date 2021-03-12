Harvard’dan Emrah Altındiş: 4 hafta tam kapanma olmalı, en azından riskli şehirler kapatılıp seyahat engellenmeli

Harvard Üniversitesi’nden Doç. Emrah Altındiş, “Vaka sayılarını ancak 4 haftalık bir sıkı kapatma ile 1000’li rakamlara indirebiliriz. Dünya böyle yapıyor. Bu dönemde devletin ekonomik olarak da destek ödemeleri yapması şart. Bu sosyal devletin sorumluluğudur. Bunu yapmayacaksak riskli şehirler kapanmalı, seyahat de engellenmeli” dedi.

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Emrah Altındiş, Türkiye’nin salgınla mücadele performansını RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Doç. Altındiş, “Vaka sayılarını ancak 4 haftalık bir sıkı kapatma ile 1000’li rakamlara indirebiliriz. Dünya böyle yapıyor. Bu dönemde devletin ekonomik olarak da destek ödemeleri yapması şart. Bu sosyal devletin sorumluluğudur. Bunu yapmayacaksak riskli şehirler kapanmalı, seyahat de engellenmeli” dedi.

İşte Doç. Dr. Emrah Altındiş’in Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaptığı açıklama:

''Mart - Nisan ayında karantinaya gitseydik eğer bu yazı çok daha rahat atlatırdık ve Kasım ayında çok yüksek vaka sayılarını ve ölümleri görmezdik. Türkiye'de açıklanan yaklaşık 30 bin ölüm var. Vefatların 3'te 1'i son 3 ayda oldu. 3 ay içerisinde vakalar da çok yükseldi. Geçtiğimiz Mart ve Nisan ayına göre şu an çok daha tehlikeli bir yerdeyiz çünkü virüs tüm Türkiye'ye yayılmış durumda. Ne kadar tehlikeli olduğunu bilmediğimiz varyantlar tüm Türkiye'de geziyor.

'Çok riskli şehirler kapanmalı'



İngiltere'den çıkan varyanta dair iki makale yayınlandı dün bilimsel dergilerde. İngiltere'den çıkan varyantın iki kat daha öldürücü olduğu tahmin ediliyor ve bu varyant Türkiye'nin 55 ilinde var. Eğer vakaları ciddiyetle bastırmak istiyorsak 4 haftalık sıkı bir karantina gerekiyor ve o dönemde insanlara ekonomik destek verilmesi gerekiyor ama anlıyorum ki Türkiye'de hükümet bunu uygulamayacak. Aslında bu Anayasa’daki sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Çok riskli şehirler kapatılmalı. Bir başka şehre seyahatler kontrol edilmeli ve olabildiğince kısıtlanmalı ki az riskli şehirler korunabilsin. Türkiye'de test sayıları çok az. Aralık ayında 200 bin civarına çıkmıştı ve bu çok olumluydu fakat şimdi tekrar 100 - 130 bin aralığa indirdiler. Testler çok hızlı arttırılmalı.''