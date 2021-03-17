Milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu: AYM karar verene kadar Meclis'te oturmaya devam edeceğim

Hakkındaki kesinleşmiş karar Meclis’te okununca milletvekilliği düşen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te partisinin diğer vekilleriyle başlattığı oturma eylemi sürerken RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına bağlandı. Gergerlioğlu, “Genel Kurul’dan çıkarsak Meclis odasında bekleyeceğim. Anayasa Mahkemesi bu konuda kararını verene kadar... Elimizden geldiği kadar bekleyeceğiz” dedi.

'Meclis’i kapatıp çıkıp gittiler'



İşte Gergerlioğlu’nun Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaptığı açıklamalardan satırbaşları:

''Hakkımızda verilen ceza kararının okunmasıyla vekilliğimiz düşürüldü. Halkın vicdanında, kamuoyunun vicdanında düşmedi, tüm kamuoyu bizim yanımızda. Ben yine milletin vekiliyim. Milletin iradesini burada korumaya çalışıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse, milletin iradesinin en üstte olması ve sonuna kadar korunması gerektiğini biliyoruz. Tüm arkadaşlarımızla Meclis Genel Kurulu’ndayız. Burayı terk etmiyoruz. Bizim direncimizden dolayı Meclis'i kapatıp, çıkıp gittiler. Meclis idare amiri bizim tavrımızı bildiği halde ısrarla çıkmamızı istedi ve biz ‘bu uyduruk kararı tanımıyoruz, çıkmıyoruz’ dedik.

Atilla Güner: Hata yaptım, keşke o tweeti kendim yazsaydım dediniz mi? Bugün olsa tekrar yapar mıydınız?

Aynısını tekrar yapardım. Hiçbir şekilde vicdanım rahatsız değil. Çok doğru bir iş yaptım, barış istemek suç değildir. Barış istemek kolay bir iş değildir, taşın altına elini sokmak demektir. Çatışan taraflara durun demek tehlikeli bir sözdür, yerine göre insanlar tepki gösterebilir size ama biz bu riskleri aldık. OHAL ve KYK zulümleri yaşanırken de barış dedik, durun dedik, bunlar zulümdür dedik. Şimdi de Kürt meselesindeki çözümsüzlüğe karşı uğraşıyoruz. Ben barıştan başka bir yolun olmadığı hep söylüyorum. Cezalarla hiç kimse bir yere gidemez. Biz, çok ağır bir hakkı ihlali olan çıplak aramayı gündeme getirdik ve bu birilerini çok rahatsız etti ama sonrasında doğru olduğu apaçık ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi, çıplak aramalarla ilgili ihlal kararı verdi. Boğaziçi öğrencilerine de, Kürt'e de, solcuya da, Alevi'ye de her kesimden insana yapıldı. Hak ihlali kime yapılırsa yapılsın..