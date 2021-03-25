Prof. Kalaycıoğlu: Geçmişe nostaljiyle bakan bir aile yapısı istenebilir, ama geriye dönerek gelişimi yok edemezsiniz

AK Parti Kurultayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, aile ve evlenme yaşı konusunda yaptığı açıklamaları Prof. Ersin Kalaycıoğlu RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Kalaycıoğlu, “İşten geliyorum yemeğim çayım bile önüme gelmiyor diye şikayet eden insanların çocukları artık böyle bir hayat istemiyor. Geçmişe nostaljiyle bakan bir aile yapısı istenebilir ama bu gerçekleştirilebilir mi, zor... Bazı kitleler, zorlukları eskiye dönerek halletmek istiyor. Bu tam da muhafazakarlık fikri. Geriye dönerek gelişmeyi yok etme reaksiyonu” dedi.

İşte Prof. Kalaycıoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

'Kendine özgü birey yaratmak olmaz'

"Aile yapısını değiştirmeye tevessül etmek, totaliter rejimlerde olur. Kendine özgü birey yaratmak, insanlara çok büyük acı çektirir. Ama istediğiniz hedefe ulaşmak mümkün değil. Küreselleşmenin olduğu dünyada böyle bir şey olamaz. İnsanların dünyayla bağlantısını kopararak, telefonları ellerinden alıp, interneti keserek yapabilirsiniz ancak. Hayatın her yapısını kontrol etmeye çalışırsanız zaten demokrasi kalmaz. Böyle bir proje Türkiye tarafından kabul edilir mi? Bunu gösteren bir veri yok. Küçük bir azınlığından ütopik fikirleri. Aile yapısından kaynaklanan bir rahatsızlık şu anda Türkiye’de söz konusu değil. Biz yaşayarak zaman içinde aile yapısını bu noktaya getirmiş durumdayız.

'Bunu yaparsanız geliriniz düşer'

Nostalji ile geçmişe bakan bunu özleyen bir kitle var. Gerçekleştirilebilir mi onu bilmiyorum. Ama bunu yaparsanız geliriniz düşer. Bundan büyük tatminsizlik duymaya ve bu da sizi hayattan memnun olmamaya yöneltir. Çok kolay değişiklikler değil o yüzden bu adımların atılabilmesi hiç kolay değil.

2006 yılında yapmış olduğumuz araştırmada şöyle şeyler duyduk; ''Tarladan yorgun eve geliyordum, terliğim geliyordu, çorbam filan her şeyim her şeyim hazırdı şimdi eve geliyorum hanım bir yerde çalışıyor, çocuklar okulda, çayı bile kendim yapıyorum bu ne rezalet'' diyen adamlar vardı. Bunlardan kaç kişi kaldı bilmiyorum. Sonuç olarak bu da değişiyor. Bu özlemle, bu kişinin eşine ve çocuklarına sorsanız eskisi gibi evde oturup babanızın ya da eşinizin gelmesini mi beklersiniz desek ya da okula gitmeyi mi bir yerde çalışmayı desek alacağınız cevaplar o kişi için de şaşırtıcı olabilecek yanıtlar.

Yeni rollerine alışmakta zorluk çeken bazı kitleler, zorlukları eskiye dönerek halletmek istiyor. Bu tam da muhafazakarlık fikri. Geriye dönerek gelişmeyi yok etme reaksiyonu. Ciddi uyarlanma sorunları var ama geriye dönerek gelişimi durduramazsınız. Geniş kitlelerin geriye dönüşü, özellikle de kadınların geri dönüşü kabul ettiğine dair bir veri yok. Bunu ancak baskı yaparak şiddet kullanarak başarabilirsiniz."