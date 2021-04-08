Milletvekili Özcan Purçu: Romanlar eskiden benden iş isterlerdi, şimdi gıda yardımı istiyorlar

TBMM'deki iki Roman milletvekilinden biri olan Özcan Purçu, "Eskiden Roman çadırlarına gittiğim zaman benden iş isterlerdi, şimdi ise gıda yardımı istiyorlar. Pandemi nedeniyle Romanlar gıdaya dahi ulaşamıyor" dedi.