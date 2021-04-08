Milletvekili Özcan Purçu: Romanlar eskiden benden iş isterlerdi, şimdi gıda yardımı istiyorlar

Türkiye'de 8 Nisan artık 'Romanlar Günü' olarak kutlanacak. Meclis'teki iki Roman milletvekilinden biri olan CHP'li Özcan Purçu, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu.
CHP İzmir Milletvekili Purçu'nun açıklamaları şöyle:
- Romanlar olarak düne göre iyiyiz, en azından sorunlarımızı dillendirebiliyoruz, farkındalık yaratıyoruz. Bu konuyla ilgili çalışan hem hükümet kanadından hem muhalefet kanadından iki milletvekili var.
- Bana 'Kırmızı plakayla ilk nereye gideceksin?' dediklerinde ben 'Doğduğum yerlere gideceğim, çadırlara gideceğim' demiştim. Oradaki çocuklar görsünler bir Roman çocuğu da okuyup çalışıp kırmızı plakaya binebiliyor desinler diye ilk Urla'ya gitmiştim. Romanlardan artık gıda talebi çok geliyor. Pandemiyle birlikte gıdaya erişemez olduk.
- Eskiden iş isteyen vatandaşlarımız, bizden gıda istemeye başladılar çünkü iş isteseler de 'Yerine gelmiyor en azından gıda göndersinler' diyorlar.
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