Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Bazı yerlerde satış serbest, bazı yerlerde 320 bin liraya kadar ceza riski var

Tam kapanmadan bilmeceye dönen alkol satış yasağını Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Aybaş, “Kütahya, Eskişehir ve Bursa’da İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla yasak haberi geldi. Bunlar bizim vergisini peşin ödediğimiz ürünler. Biz esnafız siyasi konuşmuyoruz” dedi.

İşte Aybaş’ın açıklamalarından satırbaşları:

“Her kısıtlama döneminde aslında bu tür şeyler yaşanıyordu ama biz sesimizi duyuramıyorduk. Atmış olduğum tweetle bu iş büyüdü. Halkın sağlığını korumak adına böyle bir şey yapılsaydı eğer, biz tamam derdik ama bu kapanma yaşanırken bizim için de bir destek paketi keşke açıklasalardı. Madde yok, yasak yok. Biz yasağı delmiyoruz. Yasak olsa yasak delinir. Bu zaten yazılı bir emirle yasaklanmadı ki şifahen yasaklandı ferman niteliğinde. İki dudak arası çıkan bir cümleyle dediler ki yasak, bizde dedik ki hayır değil. Şu an satış devam ediyor ama birçok yerde idari ceza kesmeye başladılar. Normalde idari cezaya 3100 lira ceza yazıyorlar ama buna kısıtla zamanlarda alkol satışı da eklendiği zaman ki en alt limit 63 bin lira, üst lira 320 bin lira. İl Hıfzıssıhha Kurulları karar almış şimdilik Kütahya, Bursa ve Eskişehir için.”

'Bu ideolojik bir karar'



“Dükkana gelen bir müşterinin alkol dolabını açtığı an koronavirüs kapacağını söylüyorlar. Bu durum tamamen özel yaşama müdahaledir. Bugün kurumsal zincir marketlerde alkol satışı serbestti ve eğer onlar satıyorsa biz de dedik ki her halde onlara bir yerden bildiri geldi o zaman bizde tweet atarak müjdeyi verdik. Bizim sattığımız ürünler vergisini peşin ödediğimiz ürünler. Bu ideolojik bir karar. Biz esnafız siyasi konuşmuyoruz. Muhalefet partileri, muhafazakar kesim ne der diyerek düşüncesiyle bu durumu dillendiremiyorlar. Tarikat ve cemaat üyeleri son iki aydır dükkanımıza gelip 'bu işi yapmayın, yaptığınız iş lanetli iş' diyerek bize baskı yapıyorlar aynı zamanda asılsız mektuplar alıyoruz.”