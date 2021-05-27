Kıbrıslı Gazeteci Mutluyakalı: Tetiği çeken önemli değil, Adalı’nın hangi zihniyetin kurbanı olduğunu herkes anladı

Kuzey Kıbrıs'ta yayınlanan Yenidüzen Gazetesi’nin yayın yönetmeni Cenk Mutluyakalı, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili “Bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz ama en azından artık herkes bu cinayeti hangi zihniyetin işlediğini anladı” dedi.

Sedat Peker’in videolarının ardından 1996’da işlenen gazeteci Kutlu Adalı cinayeti Kuzey Kıbrıs’ta yeniden manşetlerde yer aldı. Yenidüzen Gazetesi’nin yayın yönetmeni Cenk Mutluyakalı, “Bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz ama en azından artık herkes bu cinayeti hangi zihniyetin işlediğini anladı” dedi.

Başbakan radyodan öğrenmiş



İşte Cenk Mutluyakalı’nın açıklamalarından satırbaşları:

“Dönemin Başbakanı Hakkı Atun, ‘Polis, asker bize bilgi vermezdi. Ben de cinayeti radyodan duymuştum’ diye konuştu. Meclis’te oybirliğiyle Adalı cinayetinin araştırılması için karar kabul edildi. 2005’te Adalı cinayeti AİHM tarafından bir kez Strasbourg’da iki lez Lefkoşa’da kurulan mahkemelerle ele alındı ve AİHM Türkiye’yi delilleri kararttığı gerekçesiyle mahkum etti. O dönem Sivil Savunma Teşkilatı’nın başında olan Galip Mendi’nin ifadesine bile başvurulmadı. Şimdi kendisi anlatıyor. Biz resmi ve hukuki bir sonuç alınmasını beklemiyoruz. Ama en azından herkes bu cinayeti işleyen zihniyeti biliyoruz tetiği çekenin adı önemli değil.”