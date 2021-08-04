Metin Gürcan: Asker yangına müdahalede sahada değil çünkü...

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Gürcan, “Bedelli askerlikle orduda personel sayısı çok azaldı. Yardıma gidebilecek taburların hepsi başka yerlerde görevde. Doğal Afet Kurtarma Taburları kaldırıldı. Doğal Afet Yardımlaşma Planları da güncel değil” dedi.