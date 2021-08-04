Metin Gürcan: Asker yangına müdahalede sahada değil çünkü...

İşte Metin Gürcan’ın açıklamalarından satırbaşları:
- ‘Ordu göreve’ gibi çağrılar sıkıntı çağrılardır. Doğal afet yönetimi sivil hükümet bakanlıklarının, sivil kurumların yapması gereken bir fonksiyon. Doğal afet yönetimiyle alakalı sıkıntılar varsa ki en son müsilaj olayında Marmara’da yaşadık ve yaşadığımız yangılarda temel problem sivil siyasi iradede. Yönetememe hali ve önceliklendirememe hali net olarak ortada.
- “Yangınlara neden TSK müdahale etmiyor?” sözü eski reflekslerle dile getirilen şeyler. Ordunun görev tanımlarına baktığımızda öncelikli görevinde doğal afetle mücadele yok, olabilir ama olabilmesi içinde sivil iradenin buna göre doğru yetkiyi vermesi, donanımını, teçhizatını vermesi ve birliklerini oluşturması lazım. TSK’nın şu an müdahale etmemesinin sebeplerinden biri birlik mevcutlarının çok azalmış olması.
'TSK mevcudu çok azaldı'
- Piyadeler, istihkam unsurları şu anda görev yerlerindeler yani terörle mücadele kapsamında Güneydoğu, Suriye ya da Irak’talar. Taburların hiçbiri kendi yerlerinde değil. Hava unsurları da aynı şekilde.
- Ordu şu an kapasitesinin üzerinde kullanılıyor. Zorunlu asker mevcutları da çok düştü. 10-20-30 sene önce eğitim birliklerinde 3 bin, 4 bin asker varken şimdi 500-600 kişi var. Mehmetçik sayısı çok geriledi. 1999 depremi döneminde silahlı kuvvetler personeli 640 binken şimdi 270 bine düştü. Bedelli askerlik sistemi ve profesyönelik askerlik ile mevcutlar düştü. Gelibolu’da Ege’e birlikler var ama birlik kaydırmak için büyük çaplı uçak helikopterler de görevlerde kullanılıyor.
'EMASYA kullanılamaz'
- Eskiden Doğal Afet Kurtarma Taburları vardı. Ancak zamanla personeli teçhizatları dağıtıldı. Bu yetenekler söndürüldü. Doğal Afet Yardımlaşma Planları da şu an güncel değil. Doğru soru “Asker neden müdahale etmiyor?” değil “Hükümet bu planları güncelleyip askerlerin böyle afetlerde çalışmasını neden sağlamıyor?” olmalı. Mülki amirler askeri nasıl göreve çağıracaklarını şu anda bilmiyorlar. EMASYA böyle durumlarda uygulanamaz.
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