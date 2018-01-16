'Afrin'e girmek, basit bir gezinti değil, kanlı bir çatışma olur'

Kommersant'a konuşan Rusya Stratejik ve Teknolojik Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Puhov, Kürtlerin arkasında ABD'nin bulunduğuna dikkat çekerek, "Suriye krizi boyunca ABD, Kürtlere silah, zırhlı araç, topçu silahı ve havan mermileri verdi. Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı çatışmalar yaşanması halinde Türk ordusunu 'basit bir gezinti' değil, kanlı bir çatışma ortamı bekliyor olacak" ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki terör eylemlerinin yeniden başlaması da dahil olmak üzere Ankara için büyük riskler bulunmasına rağmen Suriyeli Kürtlere yönelik operasyonun büyük oranda karara bağlandığını belirten Rus uzmanlar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı anlık değil, YPG'ye karşı izlediği tutarlı ve sert politikanın devamı niteliğinde. Bununla birlikte dış aktörlerin elinde Ankara'yı operasyondan vazgeçirmek için koz bulunmuyor" dedi.
Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Andrey Fedorov, Erdoğan'ın Suriye'de Rusya ile ittifak kurmasının koşullarından birinin, Moskova'nın Suriyeli Kürtlere desteğini çekmesi ve resmi açıklamalarda Kürt devleti kurulması ihtimaline yer vermemesi olduğunu anımsattı.
Bu durum göz önüne alındığında olası operasyona Rusya'nın vereceği tepkiyi değerlendiren Fedorov, "Moskova, Ankara'nın eylemlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirir ve bu tür adımların Suriye'deki barış sürecini durdurabileceği uyarısında bulunabilir" diye konuştu.
'KİLİT AKTÖRLERİN ANKARA ÜZERİNDEKİ BASKISI MİNİMUM SEVİYEDE'
Operasyonun taşıdığı risklere ve zafer garantisinin bulunmamasına rağmen Erdoğan'ın bunu kısa süre içinde gerçekleştirmekte kararlı olduğunu da kaydeden Fedorov, kilit aktörlerin Ankara üzerindeki baskısı minimum seviyede olacağı için operasyon için elverişli koşulların oluştuğunun da altını çizdi.
Bu arada Fedorov, Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerin bozulmasına izin vermeyeceğini de söyledi.
Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya, geçen yıl yapılan Suriye anlaşmalarının bozulmasına yol açabileceği için Türkiye ile ilişkilerin bozulmasına izin vermez. Sınır güvenlik gücü kuracağını açıklamasına rağmen ABD için de Ankara ile köprüleri atmamak operasyonun ardından daha büyük önem kazanacak. Erdoğan da hesaplarını bunun üzerine yapıyor."
'MOSKOVA'NIN DURUMA NÜFUZ ETME ŞANSI KISITLI'
Öte yandan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Genel Direktörü Andrey Kortunov da Moskova'nın bu duruma nüfuz etme şansının düşük olduğunu savundu.
Bununla birlikte Kürt meselesinin Türk-Rus ilişkileri açısından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceğinden bile daha zorlu bir konu olarak kalacağını düşünen Kortunov, "Türkiye'nin Suriyeli Kürtlere yönelik operasyonu, Ankara'nın Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni kapsayan barış sürecinden çıkmasına neden olabilir. Bunun sonucunda da, daha önce birkaç kez ertelenen kongre iptal edilebilir ya da Kürtler olmayacağı için anlamını yitirebilir" diye vurguladı.
Erdoğan "Önümüzdeki günlerde inşallah, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz, aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Model ortaklık, dostluk ve stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır" demişti.
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