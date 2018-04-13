Rus uzman: ABD, her an Patriot’u metal yığınına dönüştürebilir

ABD’nin Türkiye’ye Rus hava savunma sistemi S-400 yerine Patriot’u teklif etmesini değerlendiren Rus askeri uzman Korotçenko, Patriot’u almanın en büyük riskinin, bu sistem içinde, onu her an yararsız, işe yaramaz metal yığınına dönüştürebilecek yazılım yamalarının bulunduğunu belirtti.
Sputnik'e konuşan Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, "Türkiye'nin siyasi ve askeri yetkilileri, ABD hava savunma sistemi Patriot'ları almanın sonuçlarını çok iyi biliyor. En büyük risk, bu sistemin elektroniğinde, ABD'nin her an bu silahı işe yaramaz metal yığınına dönüştürmesine izin veren yazılım yamalarının bulunması" dedi.
Korotçenko, "Türk Genelkurmay Başkanlığı ve Türk istihbaratı, ABD'nin böyle bir uygulamaya başvurduğunu çok iyi biliyor. Örneğin Türkiye, (eski Irak Devlet Başkanı) Saddam Hüseyin'e karşı operasyonu hatırlıyor. Batı ülkeleri, Irak hava savunma sistemini tamamen devre dışı bırakmıştı. Çünkü Saddam'ın elinde Fransa yapımı sistemler vardı ve bu sistemler de benzer yazılım yamalarına sahipti. Bu yamalar sistemleri devre dışı bıraktı" ifadelerini kullandı.
ABD'nin S-400 konusunda Türkiye'ye baskı yapma çabalarına da değinen Rus askeri uzman, bu konuda şu yorumda bulundu:
"Türkiye'nin ABD ile ilişkileri çok karmaşık, NATO ile ilişkileri de öyle. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, ülke lideri olarak ülkesini ilgilendiren konularda ABD'nin iyi niyetine bağımlı olamaz. Erdoğan'ın ülkenin hava savunması ve füze savunması konularında tamamen bağımsızlığa ihtiyacı var. Şu anki baskı, ABD'nin kendi savunma sanayisini ilerletme çabasıdır. ABD'de Lockheed Martin ve Rayton şirketleri çeşitli hava savunma sistemlerini üretiyor. Türk pazarını tamamen ele geçirmek istiyorlar. Ama bir kez daha altını çiziyorum ki, S-400, tamamen bağımsız politikacı olmak isteyen Erdoğan'a bu isteğini hayata geçirme fırsatını verecek. Türkiye, S-400'leri alırsa kimseye bağımlı olmayacak. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, ABD'nin baskısına boyun eğmeyeceğinden eminim. Çünkü söz konusu olan Türkiye'nin bağımsızlığı. Türkiye'nin bağımsız karar almak ve S-400'ler alımı ile bu bağımsızlığını sergilemek istiyor."
'NATO SİSTEMİ İLE UYUMLULUĞU SAĞLANABİLİR'
S-400'ün NATO askeri teçhizatıyla çalışamayacağı yönündeki iddiaların tamamen uydurma bahaneler olduğunu kaydeden Korotçenko, "S-400 ve NATO hava savunması arasında hiçbir sorun yok. NATO standardına göre dost-düşman tanımlama sistemine gelince bu sistemin S-400'e entegre etme konusunda da bir sorun yok. Bu nedenle Türkiye, ulusal hava alanını kontrolünde tam bağımsızlığa kavuşmanın yanında, NATO'nun modern sistemlerine uyumluluğu da sağlayabilecek" ifadelerini kullandı.
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