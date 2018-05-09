ABD’li profesör: Rusya’nın nükleer saldırısının sonuçları vahim olacak

ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Rusya’nın ABD’ye gerçekleştireceği olası bir nükleer saldırının sonuçlarıyla ilgili tahminlerde bulunan Amerikalı profesör Matthew Kroenig’in yeni kitabını konu alan bir makale yayınladı.

Derginin yayımladığı makaleye göre Washington'daki Georgetown Üniversitesi'nden Profesör Matthew Kroenig, "Amerikan Stratejisinin Mantığı: Stratejik Üstünlük Neden Önemli" adlı yeni kitabında Rusya'nın ABD'ye gerçekleştireceği olası nükleer saldırının sonuçlarıyla ilgili tahminlerde bulundu.

Moskova'nın ilk saldırısının ABD'de 131 kenti yerle bir edeceğini ve 70 milyon kişinin ölümüne yol açacağını savunan Kroenig, Rusya'nın ABD'nin karşı saldırıya geçmesini önlemeye çalışacağı dikkate alındığında söz konusu kayıpların bu sayıyla sınırlı kalabileceğini ileri sürdü.

Kroenig, Washington'un karşı saldırısıyla cephaneliğinin kısmen imha edilecek olan Rusya'nın gerçekleştireceği ikinci saldırınınsa 28 milyon insanın ölümüne ve 12 şehrin yıkılmasına yol açacağını öngördü.

'ABD NÜKLEER CEPHANELİĞİNİ KORUMALI'

ABD'li profesör, bu tür kayıpların önlenmesi için ABD'nin nükleer cephaneliğini koruması gerektiğine dikkat çekti. Kroenig, Washington'un kıtalararası balistik füzelerini elimine etmesi halinde Moskova'nın, Amerikan balistik füzelerinden kendini savunmak zorunda kalmayacağı için ABD'ye yönelik ilk toplu saldırıda ölümlerin sayısının 82 milyon kişiye çıkabileceğini ileri sürdü.

Rusya ile ABD arasında 2010 yılında imzalanan ve nükleer silah kısıtlaması getiren START-3 anlaşması, iki ülkedeki konuşlu haldeki nükleer savaş başlıklarının sayısının 1550'yi, balistik füzelerin sayısının da 700'ü geçmemesini öngörüyor.

Moskova, anlaşmaya bağlı kalarak elindeki nükleer cephaneliği yüzde 85 oranında azalttı, ancak Wshington'un da aynı şekilde hareket ettiğini teyit edemiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise ‘kötü' olarak nitelediği bu anlaşmanın ‘tek taraflı' olduğunu öne sürerek ABD'nin nükleer potansiyelini genişletme sözü vermişti.