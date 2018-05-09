ABD’li profesör: Rusya’nın nükleer saldırısının sonuçları vahim olacak

Moskova'nın ilk saldırısının ABD'de 131 kenti yerle bir edeceğini ve 70 milyon kişinin ölümüne yol açacağını savunan Kroenig, Rusya'nın ABD'nin karşı saldırıya geçmesini önlemeye çalışacağı dikkate alındığında söz konusu kayıpların bu sayıyla sınırlı kalabileceğini ileri sürdü.
Kroenig, Washington'un karşı saldırısıyla cephaneliğinin kısmen imha edilecek olan Rusya'nın gerçekleştireceği ikinci saldırınınsa 28 milyon insanın ölümüne ve 12 şehrin yıkılmasına yol açacağını öngördü.
'ABD NÜKLEER CEPHANELİĞİNİ KORUMALI'
Rusya ile ABD arasında 2010 yılında imzalanan ve nükleer silah kısıtlaması getiren START-3 anlaşması, iki ülkedeki konuşlu haldeki nükleer savaş başlıklarının sayısının 1550'yi, balistik füzelerin sayısının da 700'ü geçmemesini öngörüyor.
Moskova, anlaşmaya bağlı kalarak elindeki nükleer cephaneliği yüzde 85 oranında azalttı, ancak Wshington'un da aynı şekilde hareket ettiğini teyit edemiyor.
ABD Başkanı Donald Trump ise ‘kötü' olarak nitelediği bu anlaşmanın ‘tek taraflı' olduğunu öne sürerek ABD'nin nükleer potansiyelini genişletme sözü vermişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)