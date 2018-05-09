Kayıt
02:11 09 Mayıs 2018
Ankara+ 9°C
İstanbul+ 17°C
Canlı Yayın
    Arama
    Nükleer füze

    ABD’li profesör: Rusya’nın nükleer saldırısının sonuçları vahim olacak

    © AFP 2018 / BRENDAN SMIALOWSKI
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 10

    ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Rusya’nın ABD’ye gerçekleştireceği olası bir nükleer saldırının sonuçlarıyla ilgili tahminlerde bulunan Amerikalı profesör Matthew Kroenig’in yeni kitabını konu alan bir makale yayınladı.

    Rusya nükleer
    Rusya, nükleer cephaneliğini yüzde 85 oranında azalttı
    Derginin yayımladığı makaleye göre Washington'daki Georgetown Üniversitesi'nden Profesör Matthew Kroenig, "Amerikan Stratejisinin Mantığı: Stratejik Üstünlük Neden Önemli" adlı yeni kitabında Rusya'nın ABD'ye gerçekleştireceği olası nükleer saldırının sonuçlarıyla ilgili tahminlerde bulundu.

    Moskova'nın ilk saldırısının ABD'de 131 kenti yerle bir edeceğini ve 70 milyon kişinin ölümüne yol açacağını savunan Kroenig, Rusya'nın ABD'nin karşı saldırıya geçmesini önlemeye çalışacağı dikkate alındığında söz konusu kayıpların bu sayıyla sınırlı kalabileceğini ileri sürdü.

    Kroenig, Washington'un karşı saldırısıyla cephaneliğinin kısmen imha edilecek olan Rusya'nın gerçekleştireceği ikinci saldırınınsa 28 milyon insanın ölümüne ve 12 şehrin yıkılmasına yol açacağını öngördü.

    'ABD NÜKLEER CEPHANELİĞİNİ KORUMALI'

    Putin, Federal Meclis üyelerine sesleniyor
    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
    Putin, Rusya'nın yeni nükleer cephaneliğinin örtüsünü kaldırdı: Bizi dinleme zamanınız geldi
    ABD'li profesör, bu tür kayıpların önlenmesi için ABD'nin nükleer cephaneliğini koruması gerektiğine dikkat çekti. Kroenig, Washington'un kıtalararası balistik füzelerini elimine etmesi halinde Moskova'nın, Amerikan balistik füzelerinden kendini savunmak zorunda kalmayacağı için ABD'ye yönelik ilk toplu saldırıda ölümlerin sayısının 82 milyon kişiye çıkabileceğini ileri sürdü.

    Rusya ile ABD arasında 2010 yılında imzalanan ve nükleer silah kısıtlaması getiren START-3 anlaşması, iki ülkedeki konuşlu haldeki nükleer savaş başlıklarının sayısının 1550'yi, balistik füzelerin sayısının da 700'ü geçmemesini öngörüyor.

    Moskova, anlaşmaya bağlı kalarak elindeki nükleer cephaneliği yüzde 85 oranında azalttı, ancak Wshington'un da aynı şekilde hareket ettiğini teyit edemiyor.

    ABD Başkanı Donald Trump ise ‘kötü' olarak nitelediği bu anlaşmanın ‘tek taraflı' olduğunu öne sürerek ABD'nin nükleer potansiyelini genişletme sözü vermişti.

    İlgili konular:

    Rusya: Nükleer olmayan silahlarla dahi stratejik caydırıcılık sağlanacak
    'Rusya nükleer açıdan daha güçlü' diyen ABD, kapasitesini arttırmak istiyor
    Etiketler:
    Nükleer silah, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    2018 Belarus Güzeli Yarışması'ndan kareler
    Belarus’un en güzeli seçildi
    Karikatür
    ABD, Suriye'de eğit-donat programının bütçesini arttırmayı planlıyor
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam