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    AB - Türkiye

    ‘Türkiye’nin gelecek 10-15 yıl içerisinde AB’ye girme şansı yok’

    © REUTERS / Francois Lenoir
    Analiz
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    İzvestiya
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    Avrupa Birliği’nin (AB), son 30 yıldır üyesi olmaya çalışan Türkiye’nin kendi sıralarına almaya hazır olmadığını belirtildi.

    AB Komisyonu'nda üst düzey bir kaynak, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği, önümüzdeki 10-15 yıl içinde Türkiye'yi kendi sıralarına almaya hazır değil" dedi.

    'AB'NİN GELECEK PLANLARINDA GENİŞLEME YOK'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk
    © REUTERS / Olivier Hosle
    AB bütçesi 2027'ye dek Türkiye'ye kapanıyor
    Türkiye'nin sadece ekonomik göstergeler değil, demokratik değerler açısından da AB üyeliğine hazır olmadığını söyleyen kaynak, "Durum değişmedi. Ankara'nın gelecek 10-15 yılda AB'ye girme şansı yok. Bunun nedeni sadece biriken politik çelişkiler değil. Ama şunu da belirtmek gerekir: İlerleyen zamanda hiçbir ülke birliğe giremeyecek. Prensipte, genişleme planı yer almıyor" ifadelerini kullandı.

    'OHAL, İNSAN HAKLARINA SAYGISIZLIK, GÜÇLER AYRILIĞI İLKESİNİN İHLALİ…'

    Avrupa Parlamentosu'nun AB-Türkiye ilişkilerinden sorumlu komitenin üyesi Nadja Hirsch de bu bilgiyi teyit etti. Hirsch, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye'yle, AB üyeliğiyle ilgili açık diyalog yürütüyoruz. Ancak ülkedeki mevcut durum, devam eden OHAL, basın özgürlüğünün kısıtlanması, insan haklarına saygısızlık ve güçler ayrılığı ilkesinin ihlali, bu ülkenin AB üyeliğinin şimdi ihtimal dışı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    Avrupalı vekil, ancak Türkiye'nin AB'nin temel değerlerine geri dönmesi halinde AB'nin müzakereleri yeniden başlatabileceğini söyledi.

    'ESKİSİNDEN DAHA KÖTÜ DURUMDA'

    Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri
    © AA /
    AP Türkiye Raportörü Piri: Türkiye'nin AB üyeliği illüzyon, Erdoğan'a anlatılmalı
    Hollandalı vekil Kati Piri'nin nisan ayında sunduğu raporuna göre ise "Türkiye, Avrupa kriterlerine uyma çabası içinde kendini eskiden daha kötü durumda".

    Türkiye ve AB arasındaki anlaşmazlıkları değerlendiren Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nden Nikolay Kaveşnikov, iki taraf arasındaki çatışmacı politik söyleme rağmen Türkiye'nin uzun yıllardır süren aday statüsünün geri alınmayacağı kanısında.

    İzvestiya gazetesine konuşan Kaveşnikov, "Avrupalıların, Ankara'daki otoriter eğilimlerin güçlenmesini eleştirmesine rağmen AB halen Türkiye'yle ilişkileri sürdürmek istiyor" dedi.

    'AB, ANKARA İLE İLİŞKİLERİNİ KOPARMAZ'

    Michael Roth
    © Fotoğraf : DHA
    Almanya'nın Avrupa Bakanı: AB kapıları Türkiye'ye kapatılmamalı
    Rus uzman, Türkiye'nin Suriye'de önemli rol oynaması, AB'nin ticari partnerlerden biri olması, enerji kaynaklarının transiti konusunda kilit önemdeki ülke olması ve sığınmacı krizinde Avrupalı ülkeleri kurtarması nedeniyle AB'nin Ankara'yla ilişkileri koparmayacağını dile getirdi.

    AB ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların tırmanmasının hiçbir tarafın işine yaramadığını kaydeden Kaveşnikov, Türkiye'nin iki yıldır sayısız göç dalgalarını durdurduğunu ve sığınmacıların AB topraklarına girmesine engel olduğunu hatırlatarak şunu dedi:

    "Üstelik Ankara, birliğin topraklarına sızmayı başaranları da geri almayı kabul etti. Brüksel de vize muafiyetiyle ilgili görüşmeleri sürdürüyor ve ülkenin AB'ye girişi fikrinden vazgeçmiyor."

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    Etiketler:
    İzvestiya, AB, Nikolay Kaveşnikov, Nadja Hirsch, Kati Piri, Türkiye
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