‘Eğer ABD, İran’ın direncini kırarsa sırada Rusya olacak’

Sputnik'e konuşan Rusya Federasyonu Hükümeti Finans Üniversitesi öğretim görevlisi Leonid Krutakov, "Dijital ekonomiyi ne kadar konuşurlarsa konuşsunlar petrol ve doğalgaz olmadan hiçbir içten yanmalı motor çalışmaz, hiçbir klima da çalışmaz çünkü elektrik de ağırlıklı olarak termal santraller tarafından üretiliyor. Petrol ve doğalgaz halen uygarlığın ve ekonominin temelini oluşturuyor" dedi.

Bugün dünyada petrol ve doğalgazı ihraç eden 3 büyük merkezin Rusya, İran ve Suudi Arabistan olduğunu belirten uzman, "Şimdi yeni küresel yapı inşa etmeye çalışan ABD politik olarak bu merkezlerden sadece birini kontrol altında tutuyor. Bu yüzden Rusya ve İran arasında gelişen ilişkiler ABD'nin hoşuna gitmiyor. İran'ın petrol yataklarını kontrol altına almak için Rusya'yı bir kenara itmek de mümkün değil. Bu yüzden onların şu anki temel amacı İran'ın direncini kırmak ve boyun eğdirmek. Bundan sonra Rusya'yı tamamen yaptırımlarla kuşatabilecek, petrol ve doğalgaz ihracatını kesmek ve küresel piyasadaki yetmeyen hacimleri İran sayesinde kapatmak mümkün hale gelecek" yorumunda bulundu.