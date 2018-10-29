Kayıt
13:41 29 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Dörtlü zirve sonrası Putin, Erdoğan, Merkel ve Macron el ele tutuştu

    Bild: Merkel dörtlü zirvede otoriter Putin ve Erdoğan'a karşı fazla dost canlısıydı

    © REUTERS / Murad Sezer
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Bild gazetesinde yer alan bir yazıda, İstanbul’daki dörtlü zirvede çekilen bir fotoğrafta Almanya Başbakanı Merkel'in, 'otoriter' Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ellerini tutması 'fazla dost canlısı' olarak değerlendirildi. Yazıda Alman Sol Partisi’nden Cansu Özdemir’in Merkel’in 'kanlı bir eli' tuttuğu sözleri aktarıldı.

    Bild gazetesi yazarı Julian Röpcke, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i, İstanbul’daki dörtlü zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı 'fazla dost canlısı' olmasından dolayı eleştirdi. 'Merkel, Putin ve Erdoğan’la el ele tutuşmalı mıydı?' başlıklı yazıda, dörtlü zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da yer aldığı, ancak Alman Başbakan’ın iki liderin arasında olduğu fotoğraftan söz edildi.

    Röpcke, Putin ve Erdoğan’ı 'otoriter' olarak nitelendirerek Merkel’in liderlere karşı bu kadar dost canlısı davranmasına karşı çıktı ve Alman Sol Partisi’den (Die Linke), Hamburg Federal Meclis Başkan Yardımcısı Cansu Özdemir’in Twitter’da kullandığı şu sözleri aktardı: "Kirli işbirliğin karesi. Merkel önce Diktatöre kırmızı halıyı seriyor, ardından kanlı elini tutuyor."

    Yazının sonunda ise Merkel'in zirveyi olumlu değerlendirdiği belirtilerek İdlib’de gerilimi azaltma bölgesinin kurulması ve ülkede bir insani felaketin önlenmesi yönünde ciddi ilerlemeler olduğu açıklamasına yer verildi.

    'BU TARZ GÖRÜŞMELER İÇİN OLAĞAN'

    Vladimir Putin, Emmanuel Macron , Brigitte Macron, St. Petersburg
    © REUTERS / Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin
    Putin yine yaptı: Bir demet çiçek de Fransız first lady'ye
    Öte yandan Polonyalı siyaset bilimci Adam Trachik, bu gibi görüşmelerde çekilmesi normal olan bir fotoğraf için şikayet etmenin aptalca olduğu yorumu yaptı.

    Bild gazetesi daha önce de Putin- Merkel görüşmesinde 'gizli bir mana' aramıştı. Gazetede Putin’in Merkel’e çiçek vermesi eleştirilmiş ve liderlerin birbirlerine çiçek vermek yerine tokalaşması gerektiği ifade edilmişti. Gazeteye göre Putin çiçek vererek Merkel’e kadın olduğunu hatırlatıyordu ve bu küçük düşürücü bir yaklaşımdı.

    İlgili konular:

    İstanbul'daki dörtlü Suriye zirvesinin ortak bildirisi yayınlandı
    Etiketler:
    Bild, Julian Röpcke, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Fransa, Almanya, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mexican Grand Prix - Mercedes pilotu Lewis Hamilton
    F1'de şampiyon Hamilton
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet