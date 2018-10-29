Bild: Merkel dörtlü zirvede otoriter Putin ve Erdoğan'a karşı fazla dost canlısıydı

Bild gazetesinde yer alan bir yazıda, İstanbul’daki dörtlü zirvede çekilen bir fotoğrafta Almanya Başbakanı Merkel'in, 'otoriter' Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ellerini tutması 'fazla dost canlısı' olarak değerlendirildi. Yazıda Alman Sol Partisi’nden Cansu Özdemir’in Merkel’in 'kanlı bir eli' tuttuğu sözleri aktarıldı.

Bild gazetesi yazarı Julian Röpcke, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i, İstanbul’daki dörtlü zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı 'fazla dost canlısı' olmasından dolayı eleştirdi. 'Merkel, Putin ve Erdoğan’la el ele tutuşmalı mıydı?' başlıklı yazıda, dörtlü zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da yer aldığı, ancak Alman Başbakan’ın iki liderin arasında olduğu fotoğraftan söz edildi.

Röpcke, Putin ve Erdoğan’ı 'otoriter' olarak nitelendirerek Merkel’in liderlere karşı bu kadar dost canlısı davranmasına karşı çıktı ve Alman Sol Partisi’den (Die Linke), Hamburg Federal Meclis Başkan Yardımcısı Cansu Özdemir’in Twitter’da kullandığı şu sözleri aktardı: "Kirli işbirliğin karesi. Merkel önce Diktatöre kırmızı halıyı seriyor, ardından kanlı elini tutuyor."

Kirli işbirliğin karesi. Merkel önce Diktatöre kırmızı halıyı seriyor, ardından kanlı elini tutuyor.



Die Kanzlerin rollt dem Diktator nicht nur den Roten Teppich aus, sie hält auch seine blutige Hand. Mir wird schlecht. #Syriengipfel #Erdogan #TwitterKurds pic.twitter.com/3kzBf7fq9B — Cansu Özdemir (@CansuOezdemir) October 27, 2018

Yazının sonunda ise Merkel'in zirveyi olumlu değerlendirdiği belirtilerek İdlib’de gerilimi azaltma bölgesinin kurulması ve ülkede bir insani felaketin önlenmesi yönünde ciddi ilerlemeler olduğu açıklamasına yer verildi.

'BU TARZ GÖRÜŞMELER İÇİN OLAĞAN'

Öte yandan Polonyalı siyaset bilimci Adam Trachik, bu gibi görüşmelerde çekilmesi normal olan bir fotoğraf için şikayet etmenin aptalca olduğu yorumu yaptı.

Bild gazetesi daha önce de Putin- Merkel görüşmesinde 'gizli bir mana' aramıştı. Gazetede Putin’in Merkel’e çiçek vermesi eleştirilmiş ve liderlerin birbirlerine çiçek vermek yerine tokalaşması gerektiği ifade edilmişti. Gazeteye göre Putin çiçek vererek Merkel’e kadın olduğunu hatırlatıyordu ve bu küçük düşürücü bir yaklaşımdı.