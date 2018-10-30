'ABD'nin İstanbul'daki zirve hakkındaki açıklamaları 'kıskançlık', bekleniyordu'

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nden Vladimir Fitin, Fransa ve Almanya liderlerinin Suriye görüşmelerine katılmasının başlıca sebebinin bu ülkelere gelmeye devam eden sığınmacılar olduğunu belirtti.

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Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Fitin, "Onlar, Ortadoğu'dan yeni sığınmacı akınını görmek istemedikleri kadar büyük bir tutkuyla şu ana kadar gelenleri de ülkelerine iade etmek istiyorlar. Bu yüzden onlar, özellikle Türkiye'nin sunduğu yeni platformlardaki görüşmelere katılmaya hazırlar" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, Rusya'nın Ortadoğu'da ABD'nin yerini alamayacağı açıklamasını da değerlendiren Rus uzman, bu açıklamanın sebebinin, İstanbul zirvesine davet edilmemesinden doğan kıskançlığın olduğunu kaydetti.

Fitin şöyle konuştu: "Bu, o olmadan dünyanın neresinde olursa olsun tek bir sorunun çözüme kavuşturulamayacağını sanan ‘dünya sahibinin' kıskançlığı. Bu yüzden elbette böyle bir açıklama bekleniyordu. Gerçekte Suriye'nin topraklarının yüzde 70'inden fazlasında başrol Rusya ve partnerleri İran ve Türkiye'ye ait".

ABD'nin Suriye'nin bir kısmını kontrol altında tutmasına rağmen Suriye'deki süreçleri üzerindeki etkisinin azaldığını dile getiren Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Halihazırda elbette Washington'un bölgedeki tam diktesi azalmış durumda. Suriye'nin bir kısmı, öncelikle kuzeydoğusu ABD'nin kontrolünde olabilir, ama aslında bu kontrol, destek verdikleri Kürt oluşumlar sayesinde var".

Rusya Stratejik Planlama Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gusev ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul zirvesine davet edilmemesinin sebebini şu sözlerle değerlendirdi: "Mesele şu ki radikal cihatçıların son kalesi İdlib, Amerikalıların Suriye'nin dört bir yanından getirdiği yaklaşık 37 bin militanın yoğunlaştığı bir yer. Bu yüzden Amerikalıların bu konuda söyleyecek bir şeyi yok" dedi.