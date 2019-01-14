Rus vekil, Trump'ın Türkiye'ye yönelttiği tehdidi yorumladı

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Şvıtkin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kürtlere saldırılması halinde Türkiye'ye yönelik olarak uygulayabileceği ekonomik hamleleri değerlendirdi.

Kürtleri Washington için sadece bir müttefik değil, aynı zamanda ABD'nin Suriye'deki bazı siyasi gelişmeleri örtbas ve manipüle etmesine yardımcı olan bir unsur olarak niteleyen Şvıtkin, Ankara'ya yönelik ekonomik önlemlerin alınmasının mümkün olduğunu ifade etti.

'CİDDİ BİR EKONOMİK DARBEDEN SÖZ EDİLEMEZ'

Şvıtkin, "Ancak bu asgari düzeyde tutulacak. Birincisi, Türkiye'nin bir NATO ülkesi olması ve ikincisi de, ABD'nin bu ülkeyle işbirliğine ilgi duyması nedeniyle olası önlemler, Türk ekonomisine çok fazla zarar vermeyecek. Dolayısıyla ciddi bir ekonomik darbeden söz etmek doğru olmaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurarak, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız. Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye'yi provoke etmesini istemiyorum" demişti.