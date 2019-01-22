Rus uzman: Rus ekipler, Türkiye ve Hindistan vatandaşlarını kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı

Yanan gemilerde Türkiye ve Hindistan vatandaşı 32 mürettebat bulunuyordu. Ölen 10 kişiden iki Hindistan vatandaşının kimliği tespit edilirken, kurtulanlardan 8'inin Türkiye, 2'sinin ise Hindistan vatandaşı olduğu bilgisi verildi.

Yangın nedeninin ise iki gemi arası yakıt transferi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili Sputnike konuşan Enerji ve Finans Enstitüsü Başkanı Vladimir Feygin, sıvılaştırılmış hidrokarbonların taşınmasının çok tehlikeli olduğunu söyledi: "Sıvılaştırılmış hidrokarbon taşıyan iki tanker kaza yaptı. Öyle anlaşılıyor ki tankerlerden birinden diğerine yakıt transferi yapılmış. Sıvılaştırılmış gazın kendisi zaten yangın riski oldukça yüksek yanıcı bir maddedir. Geçmişte de bununla bağlantılı çok ciddi kazalar meydana geldi. Ciddi güvenlik önlemleri gereklidir. Ne tür önlemlerin alındığı ve hangi kurallara uyulduğu açıklığa kavuşturulacaktır. Ancak, bu tür yakıtların taşınmasında gözetilmesi gereken güvenlik önlemlerine daha fazla dikkat edileceği açıktır. Öyle görünüyor ki, bu yakıta normal bir sıvı yük muamelesi yapılmış. Bu yanlıştır."

Rusya Devlet Başkanlığı Etnik İlişkiler Konseyi üyesi Vladimir Zorin ise Sputnik'e konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Havada ya da denizde, standart dışı koşullarda, yakıtla ilgili yapılan her işlem her zaman belli bir risk taşır. Bu şartlarda yakıt transferinin neden yapıldığının da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Hava şartları da pek elverişli değildi."

Kurtarılan mürettebata ilk tıbbi yardımı Kırımlı sağlık ekiplerinin yaptığıyla ilgili de Zorin şunları söyledi: "Rus denizciler ve Acil Durumlar Bakanlığı mürettebata yardım edebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Aynı şeyi, dünyadaki herhangi bir ülkeye ait başka gemiler için de yaparlardı."