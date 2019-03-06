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15:40 06 Mart 2019
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    24 Haziran, seçim, sandık, oy

    ORC, 5 büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı: İstanbul'da Yıldırım, İzmir'de Soyer önde, Eskişehir bıçak sırtı

    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Analiz
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (487)
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    ORC araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya ve Adana'nın nabzını tuttu. ORC'ye göre, İstanbul için yarışacak olan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında 4 puan fark var. İzmir'de Tunç Soyer'in Nihat Zeybekci karşısında 13 puan önde olduğu görülürken, Eskişehir bıçak sırtı.

    24 Haziran seçimlerini en az hata payı ile bilen ORC araştırma şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya ve Adana'yı kapsayan araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

    Türkler sandık başında
    © AA / Sefa Karacan
    ORC anketi: Ankara'da Mansur Yavaş açık ara önde, seçmen kararsızlığı yüksek
    Daha önceki anketinde Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın yüzde 41.9'luk oy oranıyla AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'nin önünde yer aldığını aktaran ORC araştırmasına göre, Eskişehir'de ise AK Parti ile MHP tarafından kurulan Cumhur İttifakı öne çıkmıştı.

    ORC'nin bugün açıkladığı araştırma sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da adaylar arasındaki fark 4 puan.

    Ankete katılanların yüzde 50.9'u tercihini Yıldırım'dan yana kullanırken, İmamoğlu'nu tercih edenlerin sayısı yüzde 46.6.

    İZMİR'DE SOYER, ZEYBEKCİ'NİN 13 PUAN ÖNÜNDE

    Aday belirleme sürecinde en çok tartışılan illerin başında gelen İzmir'de CHP'nin adayı Tunç Soyer yüzde 55.6, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci ise yüzde 42.1 puanda.

    ESKİŞEHİR'İN 49.6'LIK KESİMİ BÜYÜKERŞEN DEDİ

    Eskişehir'de yapılan araştırmaya katılanların yüzde 49.6'lık kesimi 'Kime oy vereceksiniz?' sorusuna mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen yanıtını verirken, AK Parti'nin adayı Burhan Sakallı'yı tercih edeceklerin oranı yüzde 48.5 oldu.

    ANTALYA'DA BAŞA BAŞ YARIŞ

    Bir dönem CHP'nin kalesi olarak gösterilen, ancak 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Antalya'da Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Türel 48.9, CHP adayı Muhittin Böcek ise 46.7 puanda görünüyor.

    ​ADANA'DA MHP ADAYI FARK ATTI

    2014 yerel seçimlerinde MHP'nin yüzde 33'lük oy oranıyla ipi göğüslediği Adana'da Cumhur İttifakı adayı Hüseyin Sözlü 53.9 puanla, 44.3 puanda görülen CHP adayı Zeydan Karalar'ın açık ara önünde.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (487)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, ORC Araştırma Şirketi, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, AK Parti, Burhan Sakallı, Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu, Yılmaz Büyükerşen, Binali Yıldırım, Nihat Zeybekci, Eskişehir, Antalya, Adana, İstanbul, İzmir, Türkiye
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