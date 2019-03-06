ORC, 5 büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı: İstanbul'da Yıldırım, İzmir'de Soyer önde, Eskişehir bıçak sırtı

24 Haziran seçimlerini en az hata payı ile bilen ORC araştırma şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya ve Adana'yı kapsayan araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
ORC'nin bugün açıkladığı araştırma sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da adaylar arasındaki fark 4 puan.
Ankete katılanların yüzde 50.9'u tercihini Yıldırım'dan yana kullanırken, İmamoğlu'nu tercih edenlerin sayısı yüzde 46.6.
ISTANBUL pic.twitter.com/pgy7jQXcxT— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 6, 2019
İZMİR'DE SOYER, ZEYBEKCİ'NİN 13 PUAN ÖNÜNDE
Aday belirleme sürecinde en çok tartışılan illerin başında gelen İzmir'de CHP'nin adayı Tunç Soyer yüzde 55.6, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci ise yüzde 42.1 puanda.
İZMİR pic.twitter.com/xiJVnXiU9b— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 6, 2019
ESKİŞEHİR'İN 49.6'LIK KESİMİ BÜYÜKERŞEN DEDİ
Eskişehir'de yapılan araştırmaya katılanların yüzde 49.6'lık kesimi 'Kime oy vereceksiniz?' sorusuna mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen yanıtını verirken, AK Parti'nin adayı Burhan Sakallı'yı tercih edeceklerin oranı yüzde 48.5 oldu.
ESKİŞEHİR pic.twitter.com/lFRPNXCELE— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 6, 2019
ANTALYA'DA BAŞA BAŞ YARIŞ
Bir dönem CHP'nin kalesi olarak gösterilen, ancak 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Antalya'da Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Türel 48.9, CHP adayı Muhittin Böcek ise 46.7 puanda görünüyor.
ANTALYA pic.twitter.com/xHpO03nTSy— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 6, 2019
ADANA'DA MHP ADAYI FARK ATTI
2014 yerel seçimlerinde MHP'nin yüzde 33'lük oy oranıyla ipi göğüslediği Adana'da Cumhur İttifakı adayı Hüseyin Sözlü 53.9 puanla, 44.3 puanda görülen CHP adayı Zeydan Karalar'ın açık ara önünde.
ADANA pic.twitter.com/DTIGW3NgTQ— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 6, 2019
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