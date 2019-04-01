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07:05 01 Nisan 2019
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    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    Serdar Turgut: Washington'da ve IMF'in iç işleyişini bilen insanlarda Türkiye’nin bu yeni dönemiyle ilgili hayli yüksek bir beklenti var

    © AP Photo /
    Analiz
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1115)
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    Habertürk yazarı Serdar Turgut, Türkiye'nin yerel seçim sonrası girdiği bu yeni dönemde serbest piyasa ekonomisinin temellerini global kurallarla uyumlu bir şekille sağlamlaştırması gerektiğini yazdı. Turgut'un aktardığına göre ABD'deki hazine kaynaklarına yakın çevreler ve IMF’in iç işleyişini bilen insanlarda yüksek beklenti var.

    Habertürk yazarı Serdar Turgut'un bugün tarihli 'Çok şükür bunu da atlattık' başlıklı yazısı şöyle:

    "7 saat  avantajım olmasına rağmen bu yazıyı seçim sonucunu görmeden yazmaya karar verdim. Çünkü düşüncelerim sonuçtan bağımsız. Yaşadığımız yerel seçim değil, yönetimi değiştirecek bir seçim de olsaydı tavrım yine aynı olacaktı. Çünkü ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunlar için bilimin, mantığın gösterdiği galiba sadece tek doğru çözüm bulunuyor; bu da siyasi tavır farklılıklarından bağımsız bir çözüm formülü.

    'ANA MESELEMİZ EKONOMİ'

    İstanbul'daki seçim sandıklarında oy sayım işlemi
    © REUTERS / Huseyin Aldemir
    Türkiye'de yerel seçim: İstanbul'da İmamoğlu-Yıldırım bilmecesi
    1 Nisan Pazartesi gününden itibaren Türkiye yeni bir döneme giriyor. 4.5 yıl daha seçim yok. Bunun bize ve yönetenlere verdiği büyük şansın farkında olalım ve bu şansımızı da iyi kullanalım. Türkiye’nin yapması gereken hatta yapmaya mecbur olduğu şey serbest piyasa ekonomisinin temellerini global kurallarla uyumlu bir şekille sağlamlaştırmak.

    Washington’daki hazine kaynaklarına yakın çevrelerde ve IMF’in iç işleyişini bilen insanlarda Türkiye’nin bu yeni dönemiyle ilgili hayli yüksek bir beklenti var. IMF ile bir anlaşma yapılsaydı uygulayacağımız sıkı, sağlam politikaları Türkiye’nin bir anlaşma olmadan kendi özgür iradesiyle uygulayacağını bekliyor bu çevreler. Washington’daki hazine çevreleri ve IMF’i bilen insanlar, Türkiye bunu yaptığı takdirde IMF’in manevi desteğini global piyasalarda Türkiye’ye vereceğinden bahsediyorlar.

    İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz
    © AA /
    Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: IMF'den başka seçeneğin kalmadığını görüyorum
    Hazine kaynakları da Trump yönetiminin IMF içindeki gücünü bu durumda Türkiye lehine kullanmaya eğilimli olduğunu belirtiyorlar. Buradaki sağlam kaynaklar Türkiye’nin uygulanması gereken politikalar hakkında hazırlığını yapmış olduğu sinyallerini aldıklarını vurguluyorlar.

    Bunların bugüne kadar net açıklanmamış olmasının da normal olduğunu çünkü bir seçim atmosferinde tartışmaya uygun konular olmadığını da ekliyorlar.
    Ben onun için çok şükür bu seçimi de atlattık ve seçimsiz uzun bir zaman dilimine girdik diyorum. Ülkemizin gerçekten kurtarılması için atılması gereken adımlar, uygulanması gereken politikalar var. Ve şanslıyız ki başımızda bunları kararlılıkla uygulayacak bir yönetim de bulunuyor..

    'YENİ GİRİŞİMLER'

    Berat Albayrak
    © AA / Metin Aktas
    Albayrak: Piyasalarda ciddi bir toparlanma görüyorum
    Uygulanması muhtemel ekonomi politikalarına Amerika’nın uygun baktığı mesajının da Türkiye tarafından alındığını gösteren gelişmeler var Washington’da. Burada 14-16 Nisan tarihlerinde Türk-Amerikan İş Konseyi toplantısı yapılıyor. Toplantının ana konuşmacısı Berat Albayrak. Maliye ve Hazine bakanımızın Türkiye’nin uygulayacağı ekonomi politikasının yol haritasını burada açıklayacağı beklentisi yüksek Amerikan yönetimimde ve Türkiye ile iş yapmaya eğilimli iş dünyasında.

    Bu toplantıya son olarak Başkan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Jared Kushner de davet edildi. ABD Hazine Bakanı'nın da toplantıya katılması için çalışmalar yapıldığını biliyorum ama henüz net bir sonuç alınmadı. Dışişleri Bakanı Pompeo’nun ve ABD Ticaret Bakanı'nın da toplantıda bulunması bekleniyor.

    'KRİTİK DÖNEMDE DIŞ ÇELME GELMEMESİ LAZIM'

    Bugünden itibaren girdiğimiz yeni dönemde uygulanması gereken zorunlu ekonomi modeline dışardan hiç bir çelme girişimi olmaması da gerekiyor.
    Kapitalist dünya sistemi içindeki gücü nedeniyle istediği takdirde Türkiye’ye bu çelmeyi takmaya girişebilen Amerika ile ilişkinin bu kritik dönemde nispeten iyi tutulması gerektiğini de söylüyor buradaki uzmanlar.

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    TOBB'dan seçim sonrası açıklama: Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı
    Yeni dönemde burada Türkiye kendisini daha iyi anlatacak. Bunun başlangıç işareti Berat Albayrak tarafından 15 Nisan’da veriliyor. Türkiye yeni bir lobi şirketi ile de anlaştı ve Kongre’de Türkiye’ye sempati ile bakabilecek üye (Turkish caucus) sayısını arttırma çalışmaları başlattı.

    Tabii en üst düzeyde anlatım ve diyalog için başkanların bir araya gelmesi gerektiği düşüncesi de ifade ediliyor burada.

    Şimdi yazıyı bitirirken seçim sonuçlarına da göz attım. Tahmin ettiğim gibi beni şaşırtan bir şey yok. Bu sonucun tamamen tersi de olsaydı yine bir şey değişmeyecekti. Yine aynı ekonomi politikaları uygulanacaktı ve atılması gereken zorunlu mantıki adımlar atılacaktı.

    Taviz vermeden yürünürse ülkemizin, Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümü olan 2023 yılındaki seçimlere başı dik dünyada hak ettiği yere oturmuş olarak ulaşacağına eminim ben."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1115)
    Topluluk kurallarıTartışma
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