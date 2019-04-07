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    Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin

    ‘Türkiye, ABD ile anlaşmazlık ortamında Rusya ile yakınlaşıyor’

    © AA / Sefa Karacan
    Analiz
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    Arab Weekly gazetesi, Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alma kararının ve Suriye’ye yönelik planlarının Ankara ve Washington arasındaki ilişkilerin yeni bir krize sürüklediği ortamda Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşmaya devam ettiğini yazdı.

    S-400 hava savunma sistemi
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    Erdoğan: S-400 işini bitirdik, temmuzda teslimat başlayacak
    Gazetede yer alan makaleye göre Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le bu yılki üçüncü görüşmesini gerçekleştirmek üzere yapacağı Moskova ziyaretine birkaç gün kala yeni bir kriz dönemine girdi.

    ABD'li politikacıların Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almasının ve Suriye'de operasyon başlatmasının Ankara için doğuracağı sonuçları konusunda Türkiye'yi uyardıklarına dikkat çeken gazete, Washington'un ayrıca Rus uzmanların gizli verileri açığa çıkaracakları endişesiyle F-35 avcı uçaklarının Türkiye'ye teslimatlarını askıya aldığını, Türk yetkililerin ise Amerikalıların açıklamalarını sert bir şekilde eleştirdiğini vurguladı.

    'ABD'NİN TUTUMU GİDEREK SERTLEŞTİ'

    Washington Ortadoğu Politikası Enstitüsü'nden Robert Pearson, ‘ABD'nin tutumunun giderek sertleştiğini, Washington'un Türkiye'nin S-400'leri satın almaktan vazgeçmeyeceği kanısına vardığı için F-35'leri Türkiye'ye teslim etmeme kararı aldığını' söyledi.

    S-400
    © Sputnik / Kirill Kallinikov
    ABD medyası: Türkiye'nin S-400'leri satın alması F-35 teknolojilerini açığa çıkarabilir
    Arab Weekly'ye göre Türkiye ve ABD arasındaki anlaşmazlık, Washington'un Türkiye'nin ulusal çıkarlarının Batı'nın pozisyonu ile uyuşmadığını düşünmesinden kaynaklanıyor, aynı zamanda Ankara ise batılı ülkeleri çifte standartlıkla ve kendi iradelerini dayatmaya çalışmakla suçluyor.

    'ERDOĞAN BU YIL 3. KEZ PUTİN İLE GÖRÜŞECEK'

    Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere yarın Moskova'ya gideceğini belirten gazete, bunun liderlerin bu yıl içinde yapacağı üçüncü görüşme olacağına dikkat çekti.

    S-400 anlaşmasında Türk yetkililerin açıklamalarına göre sona erildiği kaydedilen yazıda, Ankara'nın Amerikan Patriot sistemlerinin pahalı oldukları için S-400'leri seçtiği, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO teknolojilerinin korunmasını sağlayabilecek ortak Türk-Amerikan komisyonunun kurulmasını önerse tüm bu argümanların Washington'u ikna etmek için yetersiz olduğu vurgulandı.

    F-35
    © AP Photo /
    ‘ABD, Türkiye’nin elindeki S-400’ün, F-35’in kusurlarını ortaya çıkarmasından korkuyor’
    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ‘Türkiye'nin S-400 alımı ile NATO ortaklığı arasında seçim yapması gerektiği' yönündeki açıklamasını hatırlatan gazete, ayrıca Çavuşoğlu'nun geçen çarşamba günü ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede ABD Dışişleri Bakanı'nın Suriye'de operasyon başlatılmasının Ankara için doğuracağı sonuçları konusunda uyarıda bulunduğunu ifade etti. Yazıda, Türk yetkililerinse söz konusu açıklamaları bir müttefik ülkeye yönelik irade dayatma girişimi olarak algıladıkları vurgulandı.

    'ABD UZUN VADEDE KENDİNE ZARAR VERİYOR'

    Türk siyaset bilimci Prof. Dr. Celalettin Yavuz, ABD'nin uzun vadede kendi kendine zarar verdiğini söyleyerek, ‘her şeyin böyle devam etmesi halinde Türkiye'nin Amerikan silah alımlarını tamamen keseceğinin' altını çizdi.

    Etiketler:
    F-35, S-400, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
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