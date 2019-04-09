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11:14 09 Nisan 2019
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    Yerel Seçim 2019, seçmen, oy, sandık

    Mediar: İstanbul'da AK Parti seçmeninin sadece yüzde 44'ü 'usulsüzlüğe' inanıyor

    © REUTERS / Murad Sezer
    Analiz
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1351)
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    Mediar'ın İstanbullu seçmene usülsüzlük iddialarını sorduğu araştırma, AK Partili seçmenlerin bile yarısından fazlasının usülsüzlük iddialarına inanmadığını ortaya koydu. İstanbul'da seçmenin yüzde 61.14'ü 'sonucu etkileyecek bir hata ya da usülsüzlük yaşandığını düşünmüyorum' dedi. Yüzde 17.06 kararsız kalırken, yüzde 21.80 'evet' yanıtını verdi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Ahmet Bolat
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    31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçlarına ilişkin tartışmaların nasıl değerlendirildiğini saptamayı amaçlayan ve yüzde 2.55 hata payı olduğu belirtilen Mediar araştırmasında, İBB adayı Binali Yıldırım'a oy veren AK Parti seçmeninin yüzde 44.01'i usülsüzlük veya hata olduğunu düşündüklerini söyledi.

    Araştırmaya katılanların yüzde 33.98'i seçime bir usülsüzlük karıştığı konusunda 'kararsız' kaldı ve yüzde 22.01'i 'hayır, sonucu değiştirecek bir hata/usülsüzlük yoktur' dedi.

    Diken'in aktardığı araştırma verilerine göre, "İstanbullu AKP seçmeninin yarısından fazlası AKP'li yetkililerin hata ve usülsüzlük olduğu iddialarına inanmıyor."

    KATILIMCILARIN YÜZDE 65.'Ü SEÇİMLERİN TEKRARLANMASINI İSTEMİYOR

    AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel, YSK önünde açıklamalarda bulundu.
    © AA / Mustafa Kamacı
    YSK, İstanbul'da 31 ilçede yeniden sayım talebini reddetti
    "Yerel seçimlerin tekrarlanması gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 65.3'ü 'hayır' yanıtını verirken, yüzde 18.28 'kararsız' kalıyor ve yüzde 16.59 'evet' diyor.

    CHP'li Ekrem İmamoğlu seçmeninin sadece yüzde 6.38'inin seçim tekrarı istediği araştırmaya göre, Yıldırım'ın seçmenlerinin ise sadece yüzde 27.58'i bu konuya sıcak bakıyor.

    Araştırma sonuçlarına göre, makul yorum, seçimde usülsüzlük olup olmadığı ile ilgili kararsız Binali Yıldırım seçmeninin, tekrar seçim yapılması fikrine soğuk baktığı yönünde.

    'YİNE AYNI ŞEKİLDE OY KULLANIRIM'

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © REUTERS / Sertaç Kayar
    'İstanbul seçmeninin yüzde 70’i seçim tekrarı istemiyor'
    AK Parti seçmeninin sorulara verdiği yanıtlarda kararsızların payının hayli yüksek olduğu gözlemleniyor.

    İmamoğlu seçmeninin yüzde 98.89'u, Yıldırım seçmeninin yüzde 97.21'i seçim tekrarlanırsa "Yine aynı şekilde oy kullanırım" dedi.

    Türkiye'nin en önemli sorununun ne olduğu sorusuna katılımcıların yüzde 59.04'ü ‘ekonomi' yanıtını verirken, ulusal güvenliğin en önemli sorun olduğunu düşünen seçmenin oranı yüzde 22.75.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1351)

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    Etiketler:
    Oy, Usulsüzlük, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, AK Parti, Mediar Araştırma Şirketi, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, İstanbul
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