Alçı: Maltepe'deki etkinliğin İmamoğlu cephesine ve Ekrem Bey’e oy veren kitleye zarar vereceğine inanıyorum

Habertürk yazarı Alçı, bugün Maltepe'de düzenlenecek 'İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na zarar vereceğini yazdı. Alçı, "Bugün yapılacak miting acaba Türkiye’deki bu gergin bekleyiş sürecinde gerilimi azaltan mı yoksa toplumsal stresi katlayan mı bir rol oynayacak?" diye sordu.
Bunun İstanbul İttifakı mitingi olduğunu, tüm partilerin il başkanlarının ve nereye oy vermiş olursa olsun, İstanbulluların tamamının davetli olduğunu söylüyor. Büyük olasılıkla çok kalabalık olacak. 25 yılın ardından gelen başarı açlığı ile milyonlar o mitinge akacak.
Ben başından beri Sayın İmamoğlu’nun bu süreci itidal ve ihtiyattan ayrılmadan yürütmesinin kendisi ve Türkiye için doğru yol olduğunu savunan bir yazarım.
Ekrem Bey bu süreçte birkaç hatası dışında sağduyudan ayrılmadı. Ancak şimdi yine bu miting ile ilgili kafamı kurcalayan bazı sorular var. Türkiye hassas bir süreçten geçiyor. YSK, İstanbul ile ilgili olağanüstü itiraz sürecini inceliyor. Henüz bir karar verilmiş değil. Bugün yapılacak miting acaba Türkiye’deki bu gergin bekleyiş sürecinde gerilimi azaltan mı yoksa toplumsal stresi katlayan mı bir rol oynayacak? İkincisi olacağı yönünde bir endişem var açıkçası.
Bugün orada toplanan kalabalık, Binali Yıldırım’a oy vermiş yüzde 48’e ne hissettirecek? Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarı ile kendilerini ilk kez eşit vatandaş olarak görmeye başlayan dindar kesim o kalabalığın coşkusuna ortak mı olacak yoksa kaygı mı duyacak?
'ERDOĞAN'IN İSTANBUL'UNA VEDA KUTLAMASI'
Bu soruların cevabı yalnızca Ekrem İmamoğlu’nun şahsiyeti ile bulunamaz.
Sayın İmamoğlu, her türlü inanca saygılı, herkesi kucaklayan, CHP’liden çok, daha önce de yazdığım gibi Özal’ın çizgisini hatırlatan bir siyasetçi iddiasında olsa da bugünkü toplantı hala AK Parti’ye oy veren kitlelerin gözünde ‘Erdoğan’ın İstanbul’una elveda kutlaması’ toplantısıdır.
Sayın İmamoğlu neyi amaçlarsa amaçlasın büyük olasılıkla salt bu nedenle dindar ve muhafazakâr kesimin içine korku salacaktır.
Umarım bugün güzel geçer, barış içinde ve kardeşçe bir buluşma olur.
Ancak böyle bile olsa ben bu aşamada düzenlenen bu etkinliğin mevcut tartışmalarda İmamoğlu cephesine ve Ekrem Bey’e oy veren kitleye zarar vereceğine inanıyorum…"
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)