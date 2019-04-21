Alçı: Maltepe'deki etkinliğin İmamoğlu cephesine ve Ekrem Bey’e oy veren kitleye zarar vereceğine inanıyorum

Habertürk yazarı Alçı, bugün Maltepe'de düzenlenecek 'İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na zarar vereceğini yazdı. Alçı, "Bugün yapılacak miting acaba Türkiye’deki bu gergin bekleyiş sürecinde gerilimi azaltan mı yoksa toplumsal stresi katlayan mı bir rol oynayacak?" diye sordu.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın bugün tarihli 'Maltepe mitingi Ekrem İmamoğlu'na zarar verecek' başlıklı yazısının bir bölümü şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu, bugün Maltepe’de büyük bir miting düzenliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu mitingi organize ediyor.

© AFP 2019 / Yasin AKGUL İmamoğlu'ndan Maltepe açıklaması: İETT otobüslerimizi tahsis etmedik

Bunun İstanbul İttifakı mitingi olduğunu, tüm partilerin il başkanlarının ve nereye oy vermiş olursa olsun, İstanbulluların tamamının davetli olduğunu söylüyor. Büyük olasılıkla çok kalabalık olacak. 25 yılın ardından gelen başarı açlığı ile milyonlar o mitinge akacak.

Ben başından beri Sayın İmamoğlu’nun bu süreci itidal ve ihtiyattan ayrılmadan yürütmesinin kendisi ve Türkiye için doğru yol olduğunu savunan bir yazarım.

Ekrem Bey bu süreçte birkaç hatası dışında sağduyudan ayrılmadı. Ancak şimdi yine bu miting ile ilgili kafamı kurcalayan bazı sorular var. Türkiye hassas bir süreçten geçiyor. YSK, İstanbul ile ilgili olağanüstü itiraz sürecini inceliyor. Henüz bir karar verilmiş değil. Bugün yapılacak miting acaba Türkiye’deki bu gergin bekleyiş sürecinde gerilimi azaltan mı yoksa toplumsal stresi katlayan mı bir rol oynayacak? İkincisi olacağı yönünde bir endişem var açıkçası.

© AFP 2019 / Ozan Kose İmamoğlu: En büyük mağdur Binali Yıldırım

Bugün orada toplanan kalabalık, Binali Yıldırım’a oy vermiş yüzde 48’e ne hissettirecek? Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarı ile kendilerini ilk kez eşit vatandaş olarak görmeye başlayan dindar kesim o kalabalığın coşkusuna ortak mı olacak yoksa kaygı mı duyacak?

'ERDOĞAN'IN İSTANBUL'UNA VEDA KUTLAMASI'

Bu soruların cevabı yalnızca Ekrem İmamoğlu’nun şahsiyeti ile bulunamaz.

Sayın İmamoğlu, her türlü inanca saygılı, herkesi kucaklayan, CHP’liden çok, daha önce de yazdığım gibi Özal’ın çizgisini hatırlatan bir siyasetçi iddiasında olsa da bugünkü toplantı hala AK Parti’ye oy veren kitlelerin gözünde ‘Erdoğan’ın İstanbul’una elveda kutlaması’ toplantısıdır.

Sayın İmamoğlu neyi amaçlarsa amaçlasın büyük olasılıkla salt bu nedenle dindar ve muhafazakâr kesimin içine korku salacaktır.

Umarım bugün güzel geçer, barış içinde ve kardeşçe bir buluşma olur.

Ancak böyle bile olsa ben bu aşamada düzenlenen bu etkinliğin mevcut tartışmalarda İmamoğlu cephesine ve Ekrem Bey’e oy veren kitleye zarar vereceğine inanıyorum…"