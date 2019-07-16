Rusya: AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları ABD tarafından ısmarlanmış bir karar

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili Sergey Jeleznyak, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs kıta sahanlığındaki faaliyetlerinden dolayı Türkiye’ye yönelik yaptırım kararını Ankara’nın bağımsız politikası yüzünden ABD tarafından ısmarlanmış siyasi bir karar olarak değerlendirdi.

Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Jeleznyak “AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları Washington tarafından ısmarlanmış siyasi bir karar gibi görünüyor. Rusya, Türkiye ile Kıbrıs arasındaki gibi, için için yanan krizlere çok dikkatli yaklaşıyor. Tarafları her zaman itidalli olmaya çağırdık ve yapıcı diyalogdan yanayız” ifadelerini kullandı.

Jeleznyak, ABD ve AB’nin Türkiye’ye yönelik baskısının S-400 sevkiyatının başlamasının ardından yoğunlaştığını vurguladı.

Jelezynyak “Ankara’nın bağımsız politikası ve eylemlerinden rahatsız olan ABD’li ve AB’li partnerler Türkiye’ye yönelik yeni etki yöntemleri arayışında. Buna tehditler ve çeşitli kısıtlayıcı tedbirler de dahil. Bu rahatsızlık, yıkıcı dış güçlerin, eski anlaşmazlıklar üzerinden ve farklı siyasi ve ulusal grupların çıkarlarını çatıştırarak bölgede, Türkiye ile Kıbrıs arasında yeni bir karşıtlığı alevlendirme girişimlerini tetikliyor. Bu kabul edilemez ve son derece tehlikeli” açıklamasını yaptı.