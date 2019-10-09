‘Türkiye’nin Suriye’deki harekatı IŞİD’in güçlenmesine yol açabilir’

ABD’li uzmanlar, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde ‘güvenli bölgeler’ oluşturmak amacıyla başlattığı harekâtın IŞİD’li teröristlerin güçlenmesine ve olası yeni bir gruplaşmaya yol açacağını savundu.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde ‘güvenli bölge’ oluşturmak amacıyla bugün başlattığı Barış Pınarı harekâtını değerlendiren ABD’li uzmanlar, operasyonun bölgedeki IŞİD’li teröristlerin güçlenmesine ve olası yeni bir gruplaşmaya yol açacağını belirtti.

ABD dönem Başkanı Barack Obama'nın eski Ortadoğu danışmanı, ‘Uluslararası Kriz Grubu’ sivil toplum örgütü başkanı Robert Malley, Washington’un harekatın gerçekleştirileceği bölgeden askerlerini çekeceği yönündeki açıklaması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Malley, “ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını azaltması farklı, bunu herhangi bir hazırlık yapmadan, yol açacağı sonuçları dikkate almadan yapması ise tamamen farklı bir şey” diye konuştu.

ABD’nin bu adımlarının Kürt güçlerinin sırtına darbe vurduğunu ve bunun IŞİD’li teröristlere yeni bir güç kazandırabileceğini belirten Malley, “Maalesef olup bitenler bunu gösteriyor ve tahmin edilebilecek sonuçlar herkes için gayet açık” ifadelerini kullandı.

The Century Foundation düşünce kuruluşundan Suriye analisti Sam Heller de, Malley’in değerlendirmelerini destekleyen benzer bir açıklama yaptı.

Heller, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlatmış olduğu yeni müdahale PKK’yı hayatta kalmak üzere mücadele etmeye itecek ve IŞİD’e karşı çabalarını sekteye uğratacak. Bu durum, IŞİD’in Suriye’de yeniden gruplaşmasına ve bir olasılık olarak komşu Irak’taki istikrarı bozmasına imkan verecek” değerlendirmesinde bulundu.