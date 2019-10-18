'Türkiye, ABD'yle anlaşarak müzakere yapmaya hazır olduğunu gösterdi'

Rus uzman Zvyagelskaya, Türkiye'nin ABD'yle anlaşarak müzakere yapmaya hazır olduğunu göstermek istediğini ifade etti. Zvyagelskaya, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyini kontrolü altında tutmak istediğini ve bu nedenle 120 saatlik süre dolduktan sonra eylemlerine muhtemelen yeniden başlayacağını da belirtti.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Uluslararası Sorunlar Bölümü Başkan Yardımcısı İrina Zvyagelskaya, Türkiye ile ABD arasında dün akşam yapılan Suriye'nin kuzeyine ilişkin anlaşmayı Sputnik için yorumladı.

Türkiye'nin ABD'yle ilişkilerde yaşanan krizi derinleştirmek istemediğine işaret eden Zvyagelskaya, "Anlaşma, Türkiye'nin harekatı tamamen sona erdirmesini değil, askıya almasını yani silahlı Kürt grupların oradan çekilmesine imkan sunulmasını öngörüyor. Türkiye, daha sonra harekata resmen devam edebilir" dedi.

Rus uzman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşma yapma kabiliyetine sahip olduğunu, harekatı belirli süreyle durdurabileceğini göstermek istediğini ifade ederek, Erdoğan'ın böylece oluşturmaya çalıştığı güvenliği bölgeye meşruiyet kazandırma amacında olduğunun altını çizdi.

"Türkiye'de konuşulanlara göre söz konusu güvenliği bölgeyi oluşturma görevi henüz tamamlanmadı ve Ankara bunu yerine getirmeye çalışacak" diye devam eden Zvyagelskaya, Türkiye'nin bu geniş bölgeyi kendi kontrolü altında tutma niyetinde olduğunu ve bu nedenle 5 gün sonra eylemlerine yeniden başladığını göreceklerini düşündüğünü sözlerine ekledi.