ABD'li uzman: Suriye'de gerçek kazanan Rusya oldu

ABD Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Henry Bernie, Suriye krizinin gerçek kazananının Rusya olduğunu söyledi. Gönül Tol ise, Türkiye'nin Esad'ı tanımaya bir adım daha yaklaştığını kaydetti.

Sputnik'e konuşan Bernie, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Suriye genelinde iktidarı tümüyle elde tutmasını istiyor. Putin, bunu ABD Suriye'de varlık gösterirken yapamadı. Zira Türkiye, fiilen ABD'nin yararına çalıştı. Rusya'nın Esad'la atacağı bir sonraki adım, İdlib'in alınması olacak. Suriye'de gerçek kazanan Rusya'dır" dedi.

Bernie, Türk güçlerinin Suriye'den tümüyle çıkması için Ankara'ya baskı yapılacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

'Türkiye, Esad'ı tanımaya bir adım daha yaklaştı'

Middle East Institute'ün Türkiye Programı Yöneticisi Gönül Tol da, Türkiye'nin Suriye'deki varlığının geçici olduğuna ve en nihayetinde Ankara'dan ülkeyi terk etmesinin istediğine inandığını belirtti.

Tol, Soçi'de yapılan Türk-Rus mutabakatıyla Türkiye'nin Esad'ı tanımaya bir adım daha yaklaştığını kaydetti.

Tol, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak için bazı birliklerini bırakma kararını ise 'gerçek dışı' olarak niteledi ve bunun ABD'nin Suriye'deki sorunlarını çözmeyeceğini vurguladı.