Rus uzman: Katar için Türkiye’den daha ümit vaat eden bir güç yok

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi’nden Rus uzman Grigoriy Lukyanov, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı açılmasıyla ilgili, Doha için ülkede BAE ve Suudi Arabistan tarafından kışkırtılan darbe girişimlerine karşı koymak için Türkiye’den daha ümit vaat eden bir güç olmadığı yorumunda bulundu.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı açılmasıyla ilgili Sputnik’e konuşan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi’nden Rus uzman Grigoriy Lukyanov, Türkiye’nin Katar’daki etkisini arttırmasının, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi dostça yaklaşımları olmayan ülkelerden korunma isteği ile açıklanabileceğini söyledi.

Lukyanov, “Türkiye elbette burada Suudi Arabistan ve BAE’ye karşı kendi etkisini arttırma amacı güdüyor. Ancak Katar çok zengin bir ülke, bu nedenle bu iki taraf için de karlı bir süreç” dedi.

“BAE ve Suudi Arabistan’ın ülkedeki yönetimin ve dış politikanın değişmesi için bir darbe kışkırtma girişimlerine karşı, Katar’ın elinde daha ümit vaat eden bir güç yok” diyen Lukyanov, “Bu nedenle Türkiye, Katar’a destek olma kabiliyetine sahip tek ülke. İki taraf arasındaki temasların sürekli artması ve güçlenmesi de bu yüzden” değerlendirmesini de yaptı.

Lukyanov, şu an Basra Körfezi’ndeki durumun istikrara kavuşması için ön koşulların olmadığını belirterek, “Körfez’de krizin çözümü için gerçek bir girişim yok. Suudi Arabistan ve BAE bir adım atma niyetinde değil” dedi.