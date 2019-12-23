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    ‘Türkiye ile Rusya’nın Suriye müzakerelerinden kazandığı deneyim, Libya’da etkili bir şekilde kullanılabilir’

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    Analiz
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    Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı Lev Dengov, Türkiye ve Rusya’nın Suriye müzakerelerinden kazandığı olumlu deneyimin Libya’da da etkili bir şekilde kullanılabileceğini belirtti.

    © Fotoğraf : T.C.CUMHURBAŞKANLIĞI
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    Sputnik’e konuşan Dengov, Rus yetkililerin Türkiye’nin Libya krizinin çözümündeki rolü hakkında ne düşündüklerini ve çözüm sürecinde kimin yer alması gerektiğini anlattı.

    Libya’da cephedeki son gelişmeleri değerlendiren Dengov, “Son 3 günde (Halife) Hafter’in faaliyetlerini yoğunlaştırdığını görüyoruz. Rusya ve Türkiye liderlerinin yapacağı görüşme arifesinde Hafter’in, ilgi çekici bir karakter ve aktör olduğunu göstermek için belli bir sonuca odaklı olduğunu düşünüyorum. Eğer verdiği sözleri yerine getirmezse ve sözleri, olaylar ve eylemlerle desteklenmezse bir aktör olarak ilgi çekmez. Bu nedenle gerçek bir taarruz başlattılar, oldukça yoğunlaştılar, ancak şimdilik ortada herhangi bir somut sonuç yok” diye konuştu.

    ‘Türkiye’nin Libya konusunda doğrudan Rusya ile konuşmak istemesi sevindirici’

    Rus temas grubunun Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan mutabakat ile ilgili tutumunu yorumlayan Dengov, “Türkiye’nin Libya’daki çözüm sürecine çoktandır dahil olduğu ancak açık bir şekilde hiç kimsenin oraya gitmediği herkesin malumu. Türkiye’nin katılımı ile ilgili tutumumuz hakkında ancak Devlet Başkanımız konuşabilir. Bu nedenle Rusya ve Türkiye liderlerinin görüşmesini beklemek daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya Başbakanı Abdullah el Thani ve Dışişleri Bakanı Abdulhadi el-Havic ile görüştü
    © AFP 2019 /
    Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, Libya Başbakanı Thani ile görüştü: UMH'nin Türkiye ile mutabakat imzalama hakkı yok

    Türkiye’nin Libya çözümünde dikkate alınması gereken bir aktör olduğuna dikkat çeken Dengov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Türkiye’nin bu konuda doğrudan Rusya ile konuşmak istemesi sevindirici. Bu durum, Libya haritasının Rusya ve Türkiye’nin liderlik ettiği az sayıda yabancı oyuncunun elinde olduğunu gösteriyor. Rus ve Türk liderlerin Suriye konusunda yaptıkları görüşmelerin olumlu deneyimine, bu tür düğümleri çözmedeki başarılarına bakılırsa, bu deneyimin pekâlâ Libya’da da kullanılabileceğini ve bu düğümün de çözülebileceğini düşünüyorum.”

    ‘Rusya tarafları varılan anlaşmaları yerine getirmelerini sağlayabilir’

    TBMM Genel Kurulu
    © AA / Murat Kaynak
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    Rusya’nın çözümdeki arabuluculuk rolü ile ilgili soruyu yanıtlayan Dengov, Moskova’nın uzun süredir bu sürece katıldığını ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Temas Grubu’nun muazzam çalışmalar yaptığını vurguladı: “Bence Rusya, krizin çözümü için harika bir platform olabilir. Hafter ve (UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz) Serrac Dubai, Paris, Tunus, Skhirat ve Palermo’da buluşmuşlardı. Ancak görüşmelerin organizatörleri, taraflara varılan anlaşmaları uygulatmak için gerekli otoriteye sahip değildi. Bugünse Rusya, tarafların varılan anlaşmaları yerine getirmesini sağlamak için gerekli araçlara sahip. Erdoğan Devlet Başkanımızı Libya için iki kez aradı, (Almanya Başbakanı Angela) Merkel, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Makron aradılar. Tüm bunlar, herkesin Rusya’nın alacağı kararı beklediğini gösteriyor.”

    ‘Rusya’nın pozisyonunu zayıflatmaya çalışıyorlar, ama başarılı olamıyorlar’

    Dengov ayrıca Rusya’nın öncü rolde olacağı ve Türkiye, Mısır, ayrıca Fransa, İtalya, Almanya’nın da katılacağı bir görüşme ya da konferansta Libya krizinin çözülebileceğine işaret etti.

    Batı medyasının sıklıkla yer verdiği, Libya’daki Rus paralı askerler ile ilgili iddiaları da değerlendiren Dengov, şunları aktardı:

    “Bu tür açıklamaları yapanlar Rusya’nın pozisyonlarını zayıflatmak ve Libyalıları bize karşı kışkırtmak istiyor. Bu amaca ulaşmayı başaramıyorlar, zira Libya’dakiler çatışan tarafları barıştırmak için elimizden geleni yaptığımızı biliyorlar.”

    Etiketler:
    Vladimir Putin, Lev Dengov, Müzakere, Libya, Türkiye, Suriye, ABD, Rusya
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