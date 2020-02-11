Die Welt: ABD'nin petrol ürünleriyle ilgili yaptırımları Rusya'nın işine yaradı

Alman Die Welt gazetesi, Rusya'nın Washington'un yaptırım politikasından istifade ettiğini ve ABD'ye petrol ihracatını arttırdığını yazdı. Rusya, ABD'ye en fazla petrol ürünü ihraç eden 2. ülke oldu.

Die Welt gazetesindeki yazıda Washington'un Moskova'ya yaptırım uygulamasına rağmen, Beyaz Saray'ın İran ve Venezüella gibi ülkelere yönelik kısıtlayıcı önlemlerinin Rus ham petrolü ihracatının artmasını sağladığı ifade edildi.

Yazıda ABD Enerji Bakanlığı Enerji Bilgilendirme Ajansı'nın verileri paylaşıldı. Bu verilere göre Ekim 2019'da Rusya, ABD'ye en fazla petrol ürünleri ihraç eden ülkeler arasında Kanada'dan sonra 2. sırada yer aldı. Ekim ayında ihraç edilen Rus petrol ürünlerinin hacmi, geçen seneye kıyasla 2.5 kat artıp 19.2 milyon varili görerek yeni rekor kırdı.

Die Welt, Rusya'nın sadece ABD'ye değil, Avrupa'ya yaptığı petrol ihracatında da artış kaydedildiğinin altını çizdi. Rus gümrük idaresinin verilerine göre 2019'un ilk 11 ayında Avrupa'ya petrol sevkiyatı yüzde 3.8 oranında yükseldi.