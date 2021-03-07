Habertürk yazarı Altaylı: Saklamayın bunların adlarını, yazın açık açık 'İbrahim Zarap' diye

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşini 5 yaşındaki çocuğunun önünde darbeden ve tutuklanan İbrahim Zarap'ın haberlerde zanlının adının sadece baş harfleriyle yazılmasını eleştirip "Saklamayın bunların adlarını. Yazın açık açık. Bilsin herkes. Ahmet Kural’ı, Ozan Güven’i yazıyoruz da bu insan müsveddesini mi yazmayacağız!" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın 'Yazın adını açık seçik' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kadınlar Günü kutlamalarına erken başladı erkeklerimiz.

Yine dört koldan kadına şiddet haberleri.

Kimi öldü, kimi son anda kurtarıldı.

Hayvanoğlu hayvanlar, Kadınlar Gününü Kadınlar Haftasına çevirdiler.

Hele hele Samsun’daki neredeyse canlı yayın şiddet.

Onursuz bir yaratık “eski” eşini sokak ortasında, dakikalarda öldüresiye dövüyor.

Dayağın görüntüleri sosyal medyada video olarak yayılınca fail gözaltına, kadın da hastanede tedavi altına alınıyor.

Çevredeki vatandaşlar yetişip kurtarmasa kadın muhtemelen ölecek.

Saldırgan yaratık karakola götürülüyor ve ilk ifadesinde “şikayetçi” oluyor.

“Bizi ayırmaya çalışanların şiddetine maruz kaldım. Kimlikleri tespit edilsin hepsinden şikayetçi olacağım” diyor.

Pessss....

Ve dahi Yuhhhhh...

Utanmazlığın böylesi.

Şaşırıyor muyum?

Tabii ki hayır.

Artık burası Yavuz hırsızların ülkesi.

Tabii ki üste çıkacak, tabii ki mağduru oynayacak.

Emin olun taraftar da bulacaktır.

Hem sokakta hem siyasette.

“İstanbul Sözleşmesi mağdurları” falan diye bir grup çıkar ortaya ve destek verir bu yaratığa.

Meclis’te bile savunan çıkar.

Bu arada saldırganın kimliği de İ.Z. olarak yazılıyor.

Sanık diye.

Sanığımı kalmış be.

Her şey açık, her şey net.

Suçunu da itiraf etmiş zaten. “Tahrik etti dövdüm. Hatırlamıyorum” demiş.

Saklamayın bunların adlarını.

Yazın açık açık “İbrahim Zarap” diye.

Bilsin herkes.

Ahmet Kural’ı, Ozan Güven’i yazıyoruz da bu insan müsveddesini mi yazmayacağız!

Herkes bilsin kim olduğunu.

İbrahim Zarap’ın."