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    Saadet Partisi: Gül ortak aday olmasa bile partimizin adayı olarak seçime katılabilir

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye konuk olan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olmaması halinde, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak 24 Haziran'daki seçime katılabileceğini söyledi.

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    © AA /
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    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Haziran'da yapılacağı ilân edilen erken seçim için, muhalefet partilerinde hummalı bir çalışma sürüyor.

    Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Saadet Partisi arasından yaşanan görüşme trafiği, seçime birlikte katılma ve ortak aday belirleme gündemiyle sürüyordu. Ancak, İYİ Parti'nin "Adayımız Meral Akşener'dir" açıklamasının ardından, muhalefetin ortak adayla seçime katılma olasılığı azalmış gibi görünüyor.

    Muhalefetin erken seçimde ortak adayı olarak ismi geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ortak aday olmama halinde, Saadet Partisi'nin adayı olarak 24 Haziran'da yarışa girmesi de ihtimaller arasında.

    Saadet Partisi adına diğer muhalefet partileriyle müzakereleri yürüten isim olan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'nin konuğu oldu.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : CHP
    Akşener’den Kılıçdaroğlu’na Gül uyarısı: Sorumluluğu alamam, siz de anlatamazsınız
    'NORMALLEŞME İÇİN EN ÖNEMLİ İSİMLERDEN BİRİ GÜL'DÜR'

    "Abdullah Gül'ün adaylığı hâlâ gündemde mi?" sorusunu "Ülkenin bir normalleşme ihtiyacı ortada ise, parti taassubu veya bir kişiyle ilgili bir yaklaşımdan öte, bir iklimin oluşması gerekir. Ali, Veli önemli değil" diyerek yanıtlayan Ağdağ, "Saadet Partisi, ülkenin normalleşmesi açısından en önemli isimlerden birisi Abdullah Gül'dür' diyor" ifadesini kullandı.

    'ÜLKENİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ BADİREDEN KURTARILMAYA İHTİYACI VAR'

    CHP'ye de Abdullah Gül'ün adaylığı için çağrı yaptıklarını ifade eden Ağdağ, "CHP 'Bu durum düşünülebilir' diyor. Abdullah Gül önerisi hâlâ masada" dedi. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasındaki görüşmelerin önceliğinin bir aday etrafında birleşmekten öte, nasıl iyi sonuç alınacağı olduğunu kaydeden Ağdağ, "Ülkenin içine düştüğü badireden kurtarılmaya ihtiyacı var" diye konuştu.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
    © AA / Erhan Elaldı
    Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül'le görüştü
    'İHTİMALLER ARASINDA'

    Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ağdağ, CHP'nin ve İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla seçimlere katılması halinde bile, Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olacabileceğini belirterek, "Masadaki ihtimaller arasında bu da var" dedi.

    Etiketler:
    erken seçim, Saadet Partisi, Atik Ağdağ, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Devlet Bahçeli
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