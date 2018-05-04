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    Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu ile görüşüp cumhurbaşkanı adaylığı talebimi söyledim

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan eski AK Partili Abdüllatif Şener, "Erken seçim gündeme gelince CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüm ve cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki talebimi ilettim'' dedi.

    Abdüllatif Şener
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    CHP'nin cuma günü resmen açıkladığı cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitinglerine başlarken AK Parti'nin kurucularından Abdüllatif Şener, CHP'nin aday belirleme sürecinde kendi isminin geçmesini ve yaşanan gelişmeleri aktardı.

    Muharrem İnce, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı
    © AA / Evrim Aydın
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan AK Partili eski başbakan yardımcısı ve maliye bakanı şunları söyledi:

    ''Türkiye sonucu ne zaman öğrendiyse ben de o zaman öğrendim. Genel Merkez'den tam bir açıklama yapılmadığı için bazı çevrelerde tereddüt oluştu, ama ilerleyen saatlerde Genel Merkez'in karar verdiğini öğrendik. Türkiye için, ülkemiz için hayırlı olsun. Umarım mevcut iktidar yapısını değiştirecek bir seçim sonucu ortaya çıkar. Türkiye normalleşme yoluna girer. Bütün isteğimiz budur.''

    Abdüllatif Şener
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    'KILIÇDAROĞLU DA MEMNUNİYET DUYDUĞUNU İFADE ETTİ'

    Şener, aday belirleme sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü ve aday olmak istediğini ilettiğini belirtti:

    "Erken seçim tartışmaları gündeme girmeden önce Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir görüşmem olmuştu ve bu basına düşmüştü. Daha çok İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çerçevesinde tartışılmıştı. Ancak erken seçim tartışmalarıyla birlikte sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir randevu talep ettim ve talebime olumlu cevap geldi. Görüştük ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki talebimi ilettim. O da zaten tecrübeli bir siyasetçi, adaylığımdan memnuniyet duyduğunu ifade etmişti. Ama siyaset yapan herkes bilir ki, Genel Başkan olmanın zorlukları vardır. Adaylardan birini tercih edecektir. Dolayısıyla tercihi diğer adaylar tarafından nasıl algılanırsa algılansın onun yanlış bir tercih olduğunu düşünmem.

    AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş
    © AA /
    AK Partili Elitaş: Abdüllatif Şener'in adaylığı bizi değil CHP'lileri çıldırtır

    'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMADIM'
    AK Parti kurucusu, kulislerden haberler aktaran bazı gazetecilerin "Abdüllatif Şener aday olacak" yönündeki bilgileri paylaşmasının ardından kendi isminin ön plana çıkmasını şöyle değerlendirdi:

    Abdullah Gül
    © AA /
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    "Her zaman adaylığa çok yakın olduğumu hissettim. Ama meşhur siyasetçi Süleyman Demirel'in bir lafı vardır siyasette. 'Yüzde 99'la yüzde 1 birbirine eşittir' der. Ben de her zaman yüzde 1'in yüzde 99'la eşit olduğunu hatırlarım. O yüzden hayal kırıklığına uğramadım. Sadece önümüzdeki seçimleri düşünüyoruz artık.''

    'ERKEN'

    Şener, "Milletvekili adayı olacak mısınız?" sorusunu şöyle yanıtladı:

    Abdullah Gül - Recep Tayyip Erdoğan - Bülent Arınç
    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
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    "Bunu söylemek için erken bir noktadayız. Yıllardır görüşlerimi nasıl beyan ediyorsam özgürce, eğmeden, bükmeden, kırmadan ülkenin menfaatine gördüğüm şeyleri söylüyorsam hemen ikinci günden itibaren kanaatlerimi düşüncelerimi nasıl bir sonuç alınması gerektiğini anlatmaya başlayacağım.''

    'BÜTÜN PARTİLER BENİM ONLARLA BİRLİKTE OLMAMI ARZU EDER'

    Şener, Saadet Partisi'ne dönüp dönmeyeceği konusuna da değindi:

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
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    "Siyasetin içinde olmak illa bir partinin içinde olmak anlamına gelmez. Ama bir partinin içinde olmaya da karşı değilim. O da olabilir. Ama konferanslarda, panellerde, dergilerde, gazetelerde, röportajlarla televizyon programlarında da siyasetin içinde olursunuz. Bazen daha da güçlü olursunuz. Ben 10 yıldır daha güçlü ama bir siyasi parti içinde olmadan siyasi çizgimi sürdürüyorum."

    Şener, "Saadet Partisi'nden bir teklif var mı?" sorusunu "Teklif olmasına gerek yok bütün partiler benim onlarla birlikte olmamı arzu ederler.''

    Muharrem İnce'nin adaylığının açıklanmasında bir kaç gün öncesinde, Şener'in, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olacağı konuşuluyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ekonomiden anlayan bir aday olacak" sözleri de Şener'in CHP'nin adayı olacağı iddialarını güçlendirmişti.

    Etiketler:
    Muharrem İnce, Abdüllatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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