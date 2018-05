Emekli Tuğgeneral Solmaztürk: İsrail ile İran arasındaki gerginlik artarak devam edecek, Türkiye kalıcı zarar görebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekileceklerini açıklamasının ardından savaş senaryoları konuşulurken, önceki gece Suriye'den İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne füzeler atıldığı duyuruldu. Ardından İsrail, Suriye'deki askeri hedeflere hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den beri İsrail ile İran arasındaki en büyük askeri çatışma oldu. İran'ın bu ülkeye yerleşmesinden rahatsız olan İsrail, son dönemde endişesini giderek yüksek tondan dünya kamuoyuyla paylaşıyordu. Uluslararası toplumun İran ile nükleer anlaşma yapmasını yıllardır en sert eleştiren ülke olan İsrail, Trump'ın mutabakattan çıkması için de yoğun diplomatik çaba göstermişti.

İran ve İsrail arasındaki çatışma, zaten uzun yıllardır gergin olan Ortadoğu'da, çok sayıda ülkenin katılacağı bir savaşın perdesini aralamış olabilir. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, İran ile İsrail arasındaki çatışmayı yorumladı.

© AA / Fitch: ABD'nin İran hamlesi Ortadoğu risklerini artırdı

Solmaztürk, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin "Trump'ın aldığı kararın ne kadar önemli ne kadar kritik bir karar olduğu Türkiye'de tam anlaşılmış değil" yorumunu yaparken, sürecin gidişatına ilişkin "Çok tehlikeli bir sürece girildi ve bunun nereye gideceği belirsizdir. Ama gerek Amerika tarafında gerekse İsrail tarafında yönetimin, yani Netanyahu ve Trump'ı kastediyorum çok kararlı ve gözü kara gidişi var. Bu da endişe verici" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump’ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararı Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?

ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın İran'da bir rejim değişikliği isteğinin sır olmadığının altını çizen Solmaztürk, şunları söyledi:

"Dışarıdan bir müdahaleyle İran'daki rejimin değiştirilmesi bence mümkün değil. Çok zor. Geçmişte bunu yaptılar. Ama o köprünün altından çok sular geçti. Şu anda Amerika İsrail ve Suudi Arabistan için ve büyük ölçüde batı için bir numaralı tehdit İran'dır. Bunu açıkça ifade ediyorlar ve İran'ı vurarak yani güç kullanarak zayıflatmak ve bölgedeki etkisini kırmak konusunda kararlılar. Türkiye'nin konumu burada kritik. Her iki tarafında Türkiye'yi yanına almadan bu mücadeleyi kazanması mümkün değil. Kalıcı bir sonuç alması mümkün değil ama Türkiye hangi tarafta yer alırsa alsın neticede bölgedeki istikrar bölgedeki barış bozulacak ve sınırlar değişeceği için stratejik denge değişeceği için Türkiye zarar görecek. Türkiye'nin yapması gereken şey her iki taraftan da uzak kalıp bölgede barışın ve istikrarın bir an önce tesis edilmesi için kendi milli menfaatleri konusunu da konum almak Türkiye bunu bugüne kadar yapmadı bundan sonra yapabilir mi, yapabilir sanıyorum."

'IŞİD ORTADAN KALKTI, BİR TEK İRAN KALDI'

Suriye'deki iç savaşın Batı ile İran'ın arasındaki mücadelenin muharebe sahası olduğunu belirten Solmaztürk, "Suriye uzunca bir süredir yani son iki üç senedir İran'la Batı'nın yürüttüğü bir mücadelenin bir muharebe sahası. Yani artık Suriye'deki savaş, Suriye İç Savaşı olmaktan çıktı. Yani Suriye'de Batı İran ile savaşıyor bu çok açık. Bir taraftan İran'la savaşıyordu bir yandan IŞİD'le savaşıyordu IŞİD ortadan kalkınca geriye bir tek İran kaldı" dedi. Batı ve İran arasındaki mücadelenin daha da şiddetleneceğini söyleyen Solmaztürk, mücadelede bir taraf olarak kalmaya devam ettiği sürece Türkiye'nin zarar göreceğini de sözlerine ekledi.

'24 HAZİRAN'DAN SONRA ÜLKEYİ YÖNETECEK KADRONUN…'

Emekli Tuğgeneral Solmaztürk, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'yi yönetecek kadronun, en önemli konusunun bölgedeki gerginlik olduğunu belirtirken, 1989 yılından bu yana tırmanan bir süreç olduğunu ifade ederek "Bundan sonrası daha kötü olacak. Burnunun dibinde bölgedeki bu kadar büyük bir çatışmanın Türkiye dışında kalsa bile kalmaz çok zor varsayalım ki dışında kaldı yine de büyük zarar görecektir ve kalıcı zarar görecektir. Bunların takdir ediliyor olmasını diliyorum Türkiye'deki karar vericiler tarafından" diye konuştu.