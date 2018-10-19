Eğitim Bir-Sen'den Andımız tepkisi: Eğer bir andsa, dini karşılığının olması lazım, kültürümüze ve inanç sistemimize uymuyor

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Eğitim Bir-Sen Genel Başkanvekili Latif Selvi, Danıştay'ın Andımız kararına ilişkin, "Eğer bir andsa, dini karşılığı olması lazım" dedi. Selvi, Andımız'ın Türkiye'nin kültürüne ve inanç sistemine uymadığını da sözlerine ekledi.

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Danıştay, madde madde Andımız'ın neden kaldırılmaması gerektiğini anlattı ve "İddialar andın kaldırılmasını gerekli kılacak nitelikte görülmemiştir" diyerek son noktayı koydu.

2013'te Çözüm Süreci'nde kaldırılan Andımız'ın yeniden uygulanması yönündeki Danıştay kararına, kimi çevreler desteklerken, itirazını da net bir biçimde ortaya koyanlar da oldu.

81 ilde yaptıkları basın açıklamasıyla Danıştay'ın kararını eleştiren Eğitim Bir-Sen'in Genel Başkanvekili Latif Selvi, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olarak, Danıştay'ın Andımız kararına neden karşı olduklarını anlattı.

'MESELENİN ÖZÜ KONUŞULMUYOR'

"Danıştay kararına tepki göstermemizin bir kaç temel gerekçesi var. Bu konuyu pedagojik, insan hakları temelinde öğrencilerin geleceği çerçevesinde analiz ediyor, değerlendiriyor ve itirazımı ortaya koyuyoruz" diyerek sözlerine başlayan Selvi, "Eski Türkiye alışkanlıklarından gelen yaklaşımlarla, her mesele polemiklere kurban ediliyor, işin özü konuşulmuyor" dedi.

'ANDSA, DİNİ KARŞILIĞI OLMASI LAZIM'

Uygulamanın dini ve kültürel karşılığı olmadığının altını çizen Selvi, "Hem dini karşılığı hem de kültürel karşılığı olmayan militarist bir uygulamanın yıllar boyunca tekrarlanmasını eleştirdik. Eğer bir andsa, bunun dini karşılığı olması lazım" diye konuştu.

'EZAN TRAVMASINI YARATAN REŞİT GALİP'İN…'

Andımız'ın yazarı Reşit Galip'i de hatırlatan Selvi, şunları söyledi:

"Andımız, Türkiye'ye ezan travmasını yıllar boyu yaşatmış olan Reşit Galip'in yazdığı bir metin. Bu metnin, ne Milli Eğitim Temel Kanunu'yla, ne de anayasanın temel ilkeleriyle alakası yok."

'TÜRK'ÜN DOĞRULUĞUNU, ÇALIŞKANLIĞINI ÖĞRETMENLER ÖĞRETİR'

Selvi, Andımız'da geçen ifadelere atıf yaparak, "Türk'ün doğruluğunu, çalışkanlığını ifade etmek için çocukları sabahleyin içtima etmek gerekmez. Çocuklarımız öğretmenlerinden en iyi şekilde doğruluğu, çalışkanlığı öğrenirler" ifadelerini kullandı.

'BİZİM GEÇMİŞ KÜLTÜRÜMÜZLE İNANÇ SİSTEMİMİZLE ALAKASI OLMAYAN BİR UYGULAMA'

"Bizim geçmiş kültürümüzle, inanç sistemimizle alakası olmayan bir uygulama" diyerek sözlerine devam eden Selvi, Danıştay'ın yürütmenin alanına girdiğini savunarak şunları söyledi:

'DANIŞTAY YÜRÜTMENİN YAPACAĞI İŞLERİ YAPMAYA KALKIŞTI'

"Danıştay, hiçbir veriye dayanmadan ve hiçbir bilimsel veri içermeden, geçmişten kalan alışkanlıklarını unutmadıkları için yürütmenin yapacağı işleri yapmaya kalkışmıştır. Yapmış oldukları şey, zorlama bir yorum içermektedir."