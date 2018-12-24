İbrahim Kahveci: Böyle giderse işi, parayı unutun, köye dönmeye hazır olun

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan İbrahim Kahveci, "Böyle giderse parayı, işi unutun. İşsizliğe alışın. Köyünüzde yer yapın. Köye dönmeye hazır olun çünkü köydeki 3-5 metrekare toprak karın tokluğumuz için lazım olacak" dedi.

© AA / Hazine ve Maliye Bakanlığı / Mehmet Acar Albayrak'tan asgari ücret değerlendirmesi: Güçlü performansımızı müjdelerle taçlandırıyoruz

Ekonomide 2018'de neler oldu? Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, 2018 yılında çok sayıda gelişmeye tanık olan Türkiye ekonomisinin röntgenini çekti.

Hazine garantili projelerden asgari ücrete, döviz kurundan işsizlik rakamlarına kadar çok sayıda konuda değerlendirmelerde bulunan Kahveci, şu anda Türkiye ekonomisinin en önemli sorununun iktisadi çözümlerden ziyade siyasi çözümler olduğunu ifade etti.

'2000 LİRALIK ASGARİ ÜCRET ÇALIŞANI ENFLASYONUN ALTINDA EZDİRİR'

Asgari ücrete ilişkin "Şu an olması gereken asgari ücret en az 2200 lira. 2000 liralık asgari ücret çalışanı enflasyonun altında ezdirir." tespitini yapan Kahveci, "Türkiye'de asgari ücretle ortalama ücret birbirine çok yakın. Üniversite mezunları asgari ücretle iş bulmak için can atıyor. Neredeyse herkes asgari ücretli" ifadelerini de kullandı.

'BÜYÜK KÖPRÜDEN DAHA AZ PARA VEREREK GEÇECEĞİZ, BU BİR TÜRK MUCİZESİ'

Hazine garantisiyle özel sektöre yaptırılan mega projelere değinen Kahveci "Çanakkale Köprüsü'nde geçiş 15 Euro, Osmangazi Köprüsü'nden geçiş 45 Dolar. Çanakkale Köprüsü Osmangazi'den daha büyük. Küçük köprüden daha fazla para vererek geçiyoruz. Bu bir Türk mucizesi." dedi.

'BÜTÜN BAYBURTLULAR SABAH AKŞAM İŞE UÇAKLA GİDİP GELSE HAZİNENİN VERDİĞİ GARANTİ ANCAK KARŞILANIR'

Kahveci, hazine garantili projelere ilişkin "Benim 3 çocuğum var. Çocuklarımın gelir garantisi hazine üzerinden bahsettiğim projelere ipotek ediliyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, kullanılmayan havaalanları, şehir hastaneleri…" yorumunu yaparken, "Bütün Bayburtlular sabah akşam işe uçakla gidip gelse hazinenin verdiği garanti ancak karşılanır" ifadelerini de kullandı.

'İŞSİZ SAYISI 5-6 MİLYONU GEÇECEK'

© AA / Arşiv İşsizlik oranı son 1.5 yılın zirvesinde

İşsizliğin artacağına dikkati çeken Karar yazarı, "Böyle giderse parayı, işi unutun. İşsizliğe alışın. Köyünüzde yer yapın. Köye dönmeye hazır olun çünkü köydeki 3-5 metrekare toprak karın tokluğumuz için lazım olacak." dedi. Kahveci, önümüzdeki 18 aylık süreçte, şimdilerde resmi rakamlara göre 3.5 milyon olan işsiz sayısının 5-6 milyonu geçeceğini iddia etti.

'DOLARIN OLMASI GEREKEN YER 2.5-2.8 ARASINDA'

Kahveci, ağustos ayında 7.20'lere kadar çıkan, şimdilerde ise 5.30 seviyesinde seyreden doların olması gereken yerin 2.5 ila 2.8 lira civarı olduğunu da sözlerine ekledi.