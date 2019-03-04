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00:20 05 Mart 2019
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    Ahmet Türk

    Ahmet Türk, Erdoğan'a yanıt verdi

    © AFP 2018 / BULENT KILIC
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan HDP'nin Mardin Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Defolun Kürdistan'a gidin" sözlerine, "Bir zamanlar Kürtler vardır halklar vardır diye kendisi demişti. Şimdi 'Kürtler yoktur' diyerek apolitik kesimi elinde tutmaya çalışan bir siyaset anlayışı var" yanıtını verdi.

    Pervin Buldan
    © AA / Metin Aktas
    HDP'den Erdoğan'a 'Defolun, Kürdistan'a gidin' yanıtı: Bu ülke bizim
    Yerel seçimlere yaklaşırken iktidar cephesi CHP ve İYİ Parti'yi HDP'yle işbirliği yapmakla suçlarken, suçlamasına temel olarak HDP'nin PKK'dan talimatla hareket ettiği iddiası gösteriyor. Hafta sonu mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız. Batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" sözlerine "İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol oraya gidin" şeklinde cevap verdi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, HDP'nin Mardin Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk'e şu sözlerle yüklendi:

    "Bize kayyum atadık diye kızıyorlar. Ama bizden önce neredeyse her belediyeye Kandil'den atanmış bir kayyum vardı. İnanmayan Mardin'de şimdi yaşından başından utanmadan aday olan Ahmet Türk'e sorsun. Belediye başkanıyken karşısına geçip ayak ayak üstüne atıp, sigarasını yaktıran 17-18 yaşlarındaki teröristin kim olduğunu sorsun"

    Pervin Buldan
    © AA / Metin Aktas
    HDP'den Erdoğan'a 'Defolun, Kürdistan'a gidin' yanıtı: Bu ülke bizim
    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Ahmet Türk, Süleyman Soylu'ya cevap verdi.

    'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YAPAN BİR ADAMA BU CÜMLELER YAKIŞMIYOR'

    "Biz her zaman halkların kardeşliğini ve demokratik değerlerde buluşmayı esas alıyoruz. Sıkışınca malzeme kalmayınca İçişleri Bakanı çıkıyor Ahmet Türk diyor. Bu kadar seviyesiz bir tartışma olmaz. Böyle seviyesiz bir söyleme cevap vermek insanı rahatsız ediyor" diyen Türk, "Bu devleti yöneten İçişleri Bakanlığı yapan bir adama bu cümleler yakışmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ben 50 yıldır siyasetin içindeyim insanlarıma her zaman saygıyla yaklaştım" ifadelerini kullandı.

    'BUGÜNE KADAR YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE İLGİLİ HİÇBİR DAVA AÇILMADI'

    2014 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan ve yerine kayyım atanan Türk, kendisine yönelik açılan davaların sürdüğünü belirterek, "Bizimle ilgili örgüte yardım, para aktarmak gibi iddialar var. Ama tek tek işçinin memurun maaşını kendi hesaplarına yatırmışız. Bunlar maaşlarını bankadan aldılar" derken, kayyım atanmasının siyasi karar olduğunu söyledi. "Bugüne kadar yolsuzluk ve rüşvetle ilgili hiçbir dava açılmadı" ifadelerini kullanan Türk, "Kayyum politikasının çok başarılı olduğunu söyleyenler yarın sonucunu görecek. Seçimden sonra halk bunun cevabını verecektir" dedi.

    'APOLİTİK KESİMİ ELİNDE TUTMAYA ÇALIŞAN BİR SİYASET ANLAYIŞI VAR'

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan: Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Peki bu Bay Kemal ve İYİ Parti bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor?
    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Defolun Kürdistan'a gidin" sözlerine ilişkin "Kürdistan bir bölgenin ismidir. Bunu polemik konusu yapmanın anlamı yoktur" yanıtını veren Türk, "Kürtlerin bir toprağının olduğunu bütün dünya biliyor. Bunu kendisi de biliyor. Bir zamanlar Kürtler vardır halklar vardır diye kendisi demişti. Şimdi 'Kürtler yoktur' diyerek apolitik kesimi elinde tutmaya çalışan bir siyaset anlayışı var" değerlendirmesinde bulundu.

    'EĞER KAYYIM ATANMASAYDI…'

    Tekrar aday olmasının yerine kayyım atanmasıyla ilgili olduğunu da sözlerine ekleyen Türk, "Eğer kayyım atanmasıydı belli bir yaştan sonra siyaseti bırakmıştım. Ama halkın iradesine ipotek koyuldu. Böyle bir sorumluluk alarak halkımıza cevap olmak üzere adaylığımızı koydum" dedi.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, MHP, İYİ Parti, CHP, HDP, AK Parti, Sezai Temelli, Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Türk, Kürdistan, Kuzey Irak, Türkiye
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