Ahmet Türk, Erdoğan'a yanıt verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, HDP'nin Mardin Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk'e şu sözlerle yüklendi:
"Bize kayyum atadık diye kızıyorlar. Ama bizden önce neredeyse her belediyeye Kandil'den atanmış bir kayyum vardı. İnanmayan Mardin'de şimdi yaşından başından utanmadan aday olan Ahmet Türk'e sorsun. Belediye başkanıyken karşısına geçip ayak ayak üstüne atıp, sigarasını yaktıran 17-18 yaşlarındaki teröristin kim olduğunu sorsun"
'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YAPAN BİR ADAMA BU CÜMLELER YAKIŞMIYOR'
"Biz her zaman halkların kardeşliğini ve demokratik değerlerde buluşmayı esas alıyoruz. Sıkışınca malzeme kalmayınca İçişleri Bakanı çıkıyor Ahmet Türk diyor. Bu kadar seviyesiz bir tartışma olmaz. Böyle seviyesiz bir söyleme cevap vermek insanı rahatsız ediyor" diyen Türk, "Bu devleti yöneten İçişleri Bakanlığı yapan bir adama bu cümleler yakışmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ben 50 yıldır siyasetin içindeyim insanlarıma her zaman saygıyla yaklaştım" ifadelerini kullandı.
'BUGÜNE KADAR YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE İLGİLİ HİÇBİR DAVA AÇILMADI'
2014 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan ve yerine kayyım atanan Türk, kendisine yönelik açılan davaların sürdüğünü belirterek, "Bizimle ilgili örgüte yardım, para aktarmak gibi iddialar var. Ama tek tek işçinin memurun maaşını kendi hesaplarına yatırmışız. Bunlar maaşlarını bankadan aldılar" derken, kayyım atanmasının siyasi karar olduğunu söyledi. "Bugüne kadar yolsuzluk ve rüşvetle ilgili hiçbir dava açılmadı" ifadelerini kullanan Türk, "Kayyum politikasının çok başarılı olduğunu söyleyenler yarın sonucunu görecek. Seçimden sonra halk bunun cevabını verecektir" dedi.
'APOLİTİK KESİMİ ELİNDE TUTMAYA ÇALIŞAN BİR SİYASET ANLAYIŞI VAR'
'EĞER KAYYIM ATANMASAYDI…'
Tekrar aday olmasının yerine kayyım atanmasıyla ilgili olduğunu da sözlerine ekleyen Türk, "Eğer kayyım atanmasıydı belli bir yaştan sonra siyaseti bırakmıştım. Ama halkın iradesine ipotek koyuldu. Böyle bir sorumluluk alarak halkımıza cevap olmak üzere adaylığımızı koydum" dedi.
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