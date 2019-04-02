CHP'li Aykut Erdoğdu: Bu seçimin sonucu değişmez, AKP İl Başkanı rüya görüyor

31 Mart Yerel Seçimleri'nin üzerinden iki gün geçti ancak İstanbul'da Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak isim henüz belli değil. AK Parti seçim sonuçlarına itiraz ederken, geçersiz oyların fazlalığına dikkati çekti.



RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, hem seçim sürecini hem de seçim sonrası yapılan itirazları değerlendirdi. Erdoğdu, AK Parti İl Başkanı'nın seçim sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, "Oylar sayıldığı sırada herşey kayıt altına alınır. O sırada yazılmayan şeylere daha sonra itiraz edilemez. AKP İl Başkanı "Somut olarak, şu sandıkta şu kayıtlı itiraz var." deseydi o olurdu. Seçime yapılan itirazda somut delillerle gitmek zorundasınız. Mansur Yavaş'ta çok daha somut iddialarla gittik. YSK hepsini reddetti. Bu seçimin sonucu değişmez. AKP İl Başkanı rüya görüyor" dedi.

"EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIDIR"

AK Parti'den yapılan itirazların somut delillere dayanmadığını söyleyen Erdoğdu, "Soyut iddialarla akıllara soru işareti düşürmeye çalışıyorlar. Belki tabanlarını rahatlatmak, bu geçiş sürecini yönetmek için bunu yapıyor olabilirler ama bu onlara daha fazla zarar verir" dedi.

© AFP 2019 / Yasin Akgül AA oyların yüzde 100'ünü açıkladı: İstanbul'da İmamoğlu 23 bin 945 oyla önde

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu vurgulayan Aykut Erdoğdu, "Bence bunu bir an önce kabul edelim. Ekrem Bey de görevine başlasın" ifadelerini kullandı.

Sonuçların henüz açıklanmamış olmasına tepki gösteren Erdoğdu, "Kazandığımız seçimde 5 gündür şu vatandaşa yaptıklarına bakın. İnsanlar elleri yüreğinde bekliyor. AK Parti bizim bin katı bütçemizle seçime girdi. Devlet, para, medya ellerinde ama biz kazandık. Kaybettiniz, elinizde bu oy farkını kapatacak deliliniz yok" dedi.

"82 MİLYONU ÜZMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"

Seçim gecesi Anadolu Ajansı'nın verileri geciktirmesini de eleştiren CHP'li Erdoğdu, "AA geliyor siyasi bir suikast yapıyor, bu suç. Hepimizin vergisini alıyor. Verileri girdiler ama açıklamayı kestiler çünkü Ekrem İmamoğlu öne geçmişti. İnsanları saatlerce beklettiler. 82 milyonu üzmeye, kaygılandırmaya kimsenin hakkı yok. CHP kendi sistemiyle, bütün siber saldırılara karşı, sandık sandık sonuçları girdi ve şu an YSK ile aynı sonuçlar var. Eğer bir ülkede adalet yoksa, hele seçim adaleti yoksa o ülke bitmiş demektir" dedi.