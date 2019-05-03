Murat Yetkin: Bahçeli'nin değil 2023, 2123'e kadar planı güçlü olan partiyle siyasi iktidar kurmak

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Murat Yetkin, erken seçim iddialarını, 'Cumhur İttifakı mı, Türkiye İttifakı mı?' tartışmalarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin karşılıklı yaptığı açıklamaları değerlendirdi.



Murat Yetkin, Bahçeli'nin 'Cumhur İttifakı Türkiye'yi 2023'e taşıyacaktır.' sözleriyle ilgili olarak, "Devlet Bahçeli'nin değil 2023, 2123 e kadar olan planı iktidardaki güçlü parti kimse onunla beraber, resmi ya da gayri resmi koalisyon ortağı olarak, iktidar üzerinde güç kullanmaktır. Çünkü kendi iktidara gelemiyor. Erdoğan'ın açıklamasına göre oyu yüzde 7,5 yani yüzde 10'u da geçemiyor. İktidar üzerinde etki kurmasının tek yolu Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ydi. Yeterki bu ilişki bir an önce kurulsun diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu konuda teşvik etti, destek verdi." açıklamasını yaptı.İstanbul'da seçimin tekrarlanması ve CHP'nin kazanması halinde AK Parti'nin bunu referandum sayarak yeniden seçime gitmek istemeyebileceğini, Devlet Bahçeli'nin ise seçimi daha çok isteyen taraf olduğunu söyleyen Yetkin, "Bahçeli birkaç şeyden rahatsız. Cumhurbaşkanı 'Kızgın demiri soğutalım' dediğinde hemen ertesi gün tepki gösterdi. 'Türkiye İttifakı' sözlerine de tepkisi sertti. Bahçeli'nin, Erdoğan acaba MHP ile ortaklığı üzerinden soğuttuğu Kürt oylarını geri çekmek için bir şey yapar mı ya da kendisini bırakıp İYİ Parti'ye meyleder mi gibi endişeleri var." dedi.Erdoğan'ın bütün muhalefet partilerini ağır sözlerle eleştirdiğine ama İYİ Parti'nin adını anmadığına dikkati çeken Yetkin, "Bunun iki anlamı var. Birincisi Erdoğan, CHP ile İYİ Parti'nin arasını, seçim tekrarlanırsa İYİ Parti seçmeni Ekrem İmaoğlu için sandığa gitmesin diye, PKK çomağı sokarak açmak istiyor. İkincisi ise MHP artık AK Parti'nin sınırlarını zorlamaya başlarsa ki Bahçeli her demecinde Erdoğan'ın kendisine mecburiyetini belirterek sınırları zorluyor, bu durumda Erdoğan Meral Akşener ile konuşabilir." diye konuştu.