İYİ Parti YSK Temsilcisi'nden AK Partili Özel'e: Sandıkları bize de söyleseler de öğrensek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Mayıs'ta yaptığı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin AK Parti’nin yaptığı olağanüstü itirazı kabul ederek seçimi iptal etti. Sandık kurullarındaki usulsüzlük iddiasına dayandırılan karar 4’e karşı 7 oyla alındı.



RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İYİ Parti YSK Temsilcisi Aylin Özgül Kırmızıoğlu, toplantıda yaşananları ve hangi gerekçelerle seçimin iptaline karar verildiğini anlattı.



© AA / Raşit Aydoğan YSK'dan 23 Haziran kararları

AK Parti'nin kısıtlı seçmen, ölülerin yerine oy kullanılması ve hükümlülerin oy kullandığı gibi itirazlarının reddedildiğini söyleyen İYİ Parti YSK Temsilcisi, "47 bin kişiden 776'sının oy kullandığı belirlendi. Cezaevlerinde oy kullananlar ise en fazla 10-12 kişi çıktı. Ölü seçmenler de 23 Mart-31 Mart arasında hayatlarını kaybedenler ve onların yerine oy kullanılmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla 5.5 saatlik toplantı sırasında bu gerekçeler düştü" dedi.AK Parti YSK Temsilcisi'nin Maltepe'de sandık kurullarında görev alanların 117'si akraba iddialarını da değerlendiren Kırmızıoğlu, "Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Akrabalar komşudur. Sandıklara atanırken o çevrede oturan şahıslar seçiliyor. Bu konunun şaibe olarak ileri sürülmesini hukuken kabul etmiyorum, zaten yüksek kurul da kabul etmedi" diye konuştu.İYİ Parti YSK Temsilcisi sandık kurullarında görev alanların kamu görevlisi olmaması iddiaları ile ilgili, "AK Parti 19 bin rakamını vermişti. 19 bin sandık başkanı ve görevlisi SSK'dan kontrol edilmiş. Toplantıda önümüze listeler döküldü. Deniyor ki şu kişinin yengesi FETÖ'cü, bu kişi FETÖ'cünün amcası. Ama kurulun önüne liste ya da isim koyulmuyor. 5 buçuk saatlik toplantının 2 saatinde konuşan Recep Özel, bu iddiaları söyledi. Kurulun önünde şaibe yaratıcı, FETÖ'cülük idddiasının sürekli ortaya atıldığı ortamın yaratılması bizi hukukçu olarak rahatsız etti" açıklamasını yaptı.YSK'nın seçim iptali gerekçesinin sandık kurullarının kanuna aykırı oluşturulması olduğunu belirten İYİ Parti YSK Temsilcisi, "Bu karar için 212 sandık başkanı yeterli görüldü. Bunlar da yeterli derecede araştırılmadı. Recep Bey 19 bin kişiden bahsedip kurulun kafasında soru işareti yarattıysa da Seçmen Kütükleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı listede toplam 212 tanesinin kamu görevlisi olmadığı ortaya çıktı. Recep Bey 'Ben bu listeyi kabul etmiyorum, bize göre bu kişi özel şirkette çalışıyor.' dedi ama bakıldığında bu özel şirket belediyenin iştiraki olan bir şirket. İlçe Seçim Kurulu da belediyeden diye almış. Detaylı araştırma yapılan bir ortam olmadı" diye konuştu.Binali Yıldırım'ın '123 sandıktan 22 tanesinde tutanak yok, 101 tanesinde de tutanak var ama imza yok.' iddiasını da yanıtlayan Aylin Özgül Kırmızıoğlu, "Bu yanlış bir hesap. Tutanakların boş olması kabul edilemez evet ama sağlaması çuvalları açıp saymak ve doğru yazılıp yazılmadığını kontrol etmektir. Biz bunu söyledik. İptal yerine yeniden sayalım dedik." dedi.İYİ Parti YSK Temsilcisi bunların hangi sandıklar olduğu, sonucun ne çıktığını bilip bilmedikleri ile ilgili, "Bize o sandıklara ilişkin bir bilgi verilmedi. Recep Özel bizden daha fazla şey biliyor. Ona soralım, bize de bilgi versin o zaman." diye konuştu.YSK'nın yedek üyelerinin oy kullanması ile ilgili de bilgi veren Kırmızıoğlu, "Kanunda 7 asil 4 yedek üye diyor. Ben toplantıya girdiğimde 11 kişiyi gördüm ve nedenini sordum. 'Biz bir prensip kararı aldık, tam sayı ile toplanıyoruz.' dediler. Prensip kararı geçerli midir, nasıl bir karardır, sonuçları nedir? YSK bunu gözardı etmiş olamaz diye düşünüyorum" dedi.