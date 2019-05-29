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21:03 29 Mayıs 2019
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    Seçim - sandık

    Doç. Dr. Sözeri: Propaganda süreci çok kötü yönetiliyor

    © AP Photo /
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ceren Sözeri, medyanın seçim sürecindeki tutumunu değerlendirdi. Sözeri, "Çok kötü yönetilen bir propaganda süreci yaşıyoruz. Kullanılan strateji siyasal iletişim ve propaganda teknikleri açısından anlamlı değil" dedi.

    CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun Arnavutköy'de yaptığı esnaf ziyaretinde

    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu ile tartışan esnaf: Kimse bana tokat atamaz, ders vermeye çalıştı ancak dersini aldı
    bir vatandaşın yanağına dokunması, iktidara yakın bazı medya organlarında ‘İmamoğlu vatandaşa tokat attı’ ifadeleriyle servis edildi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ceren Sözeri, kullanılan bu tür stratejilerin siyasal iletişim ve propaganda teknikleri açısından anlamlı olmadığını söyledi. Sözeri, "Bu tür yöntemler eski ve sık başvurulan yöntemlerdir. Seçime çok az bir süre kaldı. Çok yakın bir süreçte yapılabileceğinin maksimumunu yapmaya çalışan bir grup var. Özellikle de iktidar medyası içinde küçük bir grubun ciddi bir propaganda çalışması var. Bunun maksimum derecede yayılması için çaba sarfediyorlar. Ortada bir gazetecilik faaliyeti yok, bunu yayan, altına imzasını atan bir gazeteci yok. Çok kötü yönetilen bir propaganda süreci" diye konuştu.

    İktidara yakın medya tarafından 'İmamoğlu vatandaşı tokatladı' olarak verilen görüntülerdeki esnaf, İmamoğlu'na Habertürk canlı yayınında sorulan soruya verdiği yanıtı hatırlatmış, İmamoğlu, videonun tamamını izletmek istese de esnaftan olumsuz yanıt almıştı.

    Kemikleşmiş tutumu olan bir seçmenin fikrini değiştirmenin kolay olmadığını belirten Ceren Sözeri, "Seçmen savunduğu şey ile ona gösterilen şey arasında tutarsızlık olursa o durumda tutumunu değiştirmek zorunda kalacağı için onu reddetmeyi tercih eder. İmamoğlu'nun karşılaştığı seçmen de videoyu İzlemeyi reddetti çünkü izlerse olayın öyle olmadığını görecekti." açıklamasını yaptı.
    © Fotoğraf : YouTube
    Alçı, İmamoğlu yayınını yazdı: Ben tarafsızlık yalanına hiçbir zaman sığınmayan siyasi felsefesi açık bir gazeteciyim


    AK Partili seçmenin başka medya kuruluşlarının yaptığı haberleri dikkatli bir şekilde izlediğini düşündüğünü söyleyen Sözeri, "O yüzden bu tür çarpıtma çabaları anlamsız. Siz böyle bir çarpıtmayı ancak sizin söyledikleriniz dışında hiçbir şeyi sorgulamayan kendi seçmeninize yapabilirsiniz ki onlar zaten size oy verecek olanlar. Kendi seçmeninizin dışındakiler için bu taktiği kullanmanız ise ters tepecektir" dedi

    İktidar medyasının da etkisiz olduğunun, insanları ikna edemediğinin farkında olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sözeri, "Bu tür stratejileri karşı tarafı etkilemek, medyayı araç olarak kullanmaktan ziyade iktidardan aferin alma çabasına yönelik hamleler olarak yorumluyorum" diye konuştu.

    Etiketler:
    Propaganda, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran İBB seçimleri, 31 Mart Yerel Seçimleri, YSK, MHP, CHP, İYİ Parti, AK Parti
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