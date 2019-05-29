Doç. Dr. Sözeri: Propaganda süreci çok kötü yönetiliyor

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun Arnavutköy'de yaptığı esnaf ziyaretinde

bir vatandaşın yanağına dokunması, iktidara yakın bazı medya organlarında ‘İmamoğlu vatandaşa tokat attı’ ifadeleriyle servis edildi.RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ceren Sözeri, kullanılan bu tür stratejilerin siyasal iletişim ve propaganda teknikleri açısından anlamlı olmadığını söyledi. Sözeri, "Bu tür yöntemler eski ve sık başvurulan yöntemlerdir. Seçime çok az bir süre kaldı. Çok yakın bir süreçte yapılabileceğinin maksimumunu yapmaya çalışan bir grup var. Özellikle de iktidar medyası içinde küçük bir grubun ciddi bir propaganda çalışması var. Bunun maksimum derecede yayılması için çaba sarfediyorlar. Ortada bir gazetecilik faaliyeti yok, bunu yayan, altına imzasını atan bir gazeteci yok. Çok kötü yönetilen bir propaganda süreci" diye konuştu.İktidara yakın medya tarafından 'İmamoğlu vatandaşı tokatladı' olarak verilen görüntülerdeki esnaf, İmamoğlu'na Habertürk canlı yayınında sorulan soruya verdiği yanıtı hatırlatmış, İmamoğlu, videonun tamamını izletmek istese de esnaftan olumsuz yanıt almıştı.Kemikleşmiş tutumu olan bir seçmenin fikrini değiştirmenin kolay olmadığını belirten Ceren Sözeri, "Seçmen savunduğu şey ile ona gösterilen şey arasında tutarsızlık olursa o durumda tutumunu değiştirmek zorunda kalacağı için onu reddetmeyi tercih eder. İmamoğlu'nun karşılaştığı seçmen de videoyu İzlemeyi reddetti çünkü izlerse olayın öyle olmadığını görecekti." açıklamasını yaptı.AK Partili seçmenin başka medya kuruluşlarının yaptığı haberleri dikkatli bir şekilde izlediğini düşündüğünü söyleyen Sözeri, "O yüzden bu tür çarpıtma çabaları anlamsız. Siz böyle bir çarpıtmayı ancak sizin söyledikleriniz dışında hiçbir şeyi sorgulamayan kendi seçmeninize yapabilirsiniz ki onlar zaten size oy verecek olanlar. Kendi seçmeninizin dışındakiler için bu taktiği kullanmanız ise ters tepecektir" dediİktidar medyasının da etkisiz olduğunun, insanları ikna edemediğinin farkında olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sözeri, "Bu tür stratejileri karşı tarafı etkilemek, medyayı araç olarak kullanmaktan ziyade iktidardan aferin alma çabasına yönelik hamleler olarak yorumluyorum" diye konuştu.