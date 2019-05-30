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21:24 30 Mayıs 2019
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    Turgut Kazan: Tahliye edilenin bile tahliye olamadığı bir ülkede tutuklama nasıl esas olmaktan çıkacak?

    © Fotoğraf : Twitter
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İstanbul Barosu eski Başkanı Avukat Turgut Kazan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni değerlendirdi. Kazan, "Tahliye edilenin bile tahliye olamadığı bir ülkede tutuklama nasıl esas olmaktan çıkacak?" dedi.

    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan 'Yargı Reformu Stratejisi'ni açıkladı: Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılamayı asıl yöntem görüyoruz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladı. 9 madde, 63 hedef ve 256 faaliyeti kapsayan belgede hakim ve savcıların tayini, hukuk fakültelerinin 5 yıl olması, avukatlara yeşil pasaport, tutuklama tedbirine ölçü, savunma hakkının etkin kullanımı gibi düzenlemeler yer aldı.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İstanbul Barosu eski Başkanı Avukat Turgut Kazan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni değerlendirdi. Yargı reformu Belgesi'nin güzel sözler demetinden ibaret olduğunu söyleyen Kazan, "Avrupa Birliği'nin beklentileriyle halkımızın adalet talebini karşılıyormuş izlenimi vermek için hazırlanmış bir belgedir. Hukuk devleti, demokrasi ve adalet arayışımıza cevap olacak, korkusuz yaşama hakkımızı sağlayacak bir yanı yoktur. Korkusuz yaşama hakkı öngörülebilir bir Türkiye yaratılmışsa sağlanır. Ben neyi yaparsam yanlıştır, kural dışıdır onu öngörebiliyorsam ancak o zaman sağlanır. Sarayda yapılan açıklamalarla sağlanmaz. Bağımsız, tarafsız, kaliteli yargı yaratılmadan ne demokrasimiz çağdaş demokrasi ne seçimlerimiz dürüst seçim olur." açıklamasını yaptı.

    © AA / Özge Elif Kızıl
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    Doğru yargı reformunun yolunun muhalefetle uzlaşarak, barolar yargıçlar ve hukuk fakültelerinden oluşturulacak kurul eliyle önce 146 ve 159 maddelerini değiştirmekten geçtiğini ifade eden Turgut Kazan, "Anayasa Mahkemesi'nin nasıl oluşacağı, HSK'nın nasıl oluşacağı yeniden yazılmalıdır" dedi.

    "GAZETECİLER HAPİSTE, ONLARA SALDIRANLAR SERBEST"

    Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan bazı maddelere de değinen Av. Kazan "İfade özgürlüğü genişletiliyor deniyor. Görüş açıklayanlar, eleştiri yapanlar, gazeteciler hapsediliyor, onlara saldıranlar serbest bırakılıyor. Cumhuriyetçiler Kandıra'da. Dün Kadri Gürsel'e kelepçe takıldı. Böyle bir geçeği yaşarken önümüzü görüyoruz diye düşünemeyiz" diye konuştu.

    "SAVUNMANIN ÇOĞU YERDE SÖZÜ KESİLİYOR"

    Kazan, savunma hakkının etkin kullanımı ile ilgili madde içinse "Savunmaya geniş yetki tanınacak deniyor. Bakıyoruz her soruşturmada gizlilik kararı alınıyor. Dosya, bir kısım medyaya servis edilirken savunmaya yasaklanıyor. Savunmanın çoğu yerde sözü kesiliyor, söz hakkı tanınmıyor. Bu pratiği yaşarken savunma hakkının genişletileceği yaklaşımına nasıl müthiş bir şey diye bakabilirim" açıklamasını yaptı.
    © AA /
    Gazeteci Kadri Gürsel tahliye edildi


    "BÖYLE BİR ŞEY AVRUPA BİRLİĞİ'NDE GÖRÜLMÜŞ MÜDÜR?"

    Turgut Kazan, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun "AB standartlarının da üzerine çıkıyoruz." yorumuyla ilgili olarak, "Sayın Feyzioğlu, Avrupa Birliği'nde  görülmemiş bir şey diyor. Avrupa Birliği'nde mahkemenin tahliye ettiği insana itiraz ettirmek ve dosyayı hiç bilmeyen bir hakim eliyle tekrar tutuklatmak görülmüş müdür? Selçuk Kozağaçlı, Eren Erdem, Alparslan Kuytul bu nedenle yatıyor. Tahliye edilenin bile tahliye olamadığı bir ülkede tutuklama nasıl esas olmaktan çıkacak?" diye konuştu.

    Etiketler:
    Yargı Reformu Strateji Belgesi, Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı, YSK, Turgut Kazan
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