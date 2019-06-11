Muharrem Sarıkaya: Cumhurbaşkanının çevresiyle Binali Yıldırım'ın çevresi zaman zaman uzlaşamıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar günü saat 21:00'de canlı yayında bir araya gelecek. Açık oturumun moderatörlüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya yapacak. Küçükkaya'dan önce moderatörlük ile ilgili Uğur Dündar'ın da ismi geçmiş fakat Dündar moderatörlüğü kabul etmediğini açıklamıştı.
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, moderatörlük tartışmalarını ve tarafların propaganda sürecini değerlendirdi.
"BİNALİ YILDIRIM ÇOK İYİ TAKTİK UYGULADI"
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"MHP KENDİSİNE DANIŞILMAMASININ BURUKLUĞUNU YAŞIYOR"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Küçükkaya'nın moderatörlüğüne karşı çıkmasını da değerlendiren Sarıkaya, "MHP, kendisinin de içinde bulunduğu adaylık yarışında bu konuda kendisine danışılmamış olmasının burukluğunu yaşıyor. Ama bu burukluk bir mesele haline getirilecek düzeyde değil." açıklamasını yaptı.
"ERDOĞAN'IN GERİ ÇEKİLMESİNİN FAYDALI OLACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"
"BİNALİ YILDIRIM'IN ÇEVRESİ BUNU İSTEMİYOR"
Sarıkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim sürecinde ön planda olması konusunda ise, " Soylu'nun söylemlerinin milliyetçi kesime dönük konsalidasyonu sağladığı, kendisinin toplumun bir kesiminde kahraman olarak değerlendirildiği, o nedenle görünürlüğünün sürdürülmesi gerektiği düşünülüyor. Ama Binali Yıldırım'ın çevresindeki isimler böyle olmasını istiyor mu diye sorulursa, hayır istemiyor. Bu demeçlerin bir ortaklaşa düşüncenin ürünü olarak verildiğini söylemek zor. Cumhurbaşkanı ve çevresindeki kesimin oluşturduğu politik duruşla, Yıldırım'ın çevresindeki kesimin oluşturduğu duruşun zaman zaman bu tür konularda uzlaşmaz noktaları olabiliyor" diye konuştu.
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