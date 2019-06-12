Murat Yetkin: Pentagon mektubu 'Trump bu işi çözemez' diyor

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a 6 Haziran günü, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesinden öte sonuçlar yaratacağını aktaran bir mektup gönderdi.RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Murat Yetkin mektubun içeriğini değerlendirdi. Yetkin, "Pentagon'dan gelen 6 Haziran tarihli mektup satır aralarında 'Trump'la Japonya'da yapılacak görüşme işi çözecek zannetmeyin.' diyor. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin nezdinde 'Biz Trump'la işi bitiririz görüşü var. Pentagon ise 'Trump'la işi bitiremezsiniz. Burada bir güçler ayrılığı var, başkanın her dediği olmuyor' diyor." açıklamasını yaptı.Pentagon'un yazdığı mektubun son derece küstahça olduğunu belirten Murat Yetkin, "Orada sadece F-35'lerin verilmeyeceği değil başka şeyler de söyleniyor. Deniyor ki 'Yaptırımlarla işsizliğiniz artacak, ticaretiniz azalacak. Trump'ın verdiği sözleri unutun' diyor. Bunu da satır arasında değil aynen söylüyor" dedi.Türkiye'nin daha önce böyle tehditlere pabuç bırakmadığını üç örnekle anlatan Yetkin, "1964'te Johnson Mektubu örneği var. Zamanın başbakanı İsmet İnönü bu mektuba 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır.' diye cevap vermişti. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Amerika'nın uyguladığı silah ambargosu vardı. Buna cevap olaraksa Süleyman Demirel İncirlik'i kapattı. Bir de 2003 yılında Amerika'nın Irak'ı işgali sırasında Türkiye'nin topraklarını kullanma isteğine hükümet evet demesine rağmen meclis hayır demişti. Demek ki bazı tehditler sökmüyor" diye konuştu.Bu mektuptan sonra artık Türkiye'nin Rusya ile S-400 anlaşmasını iptal ediyorum diyemeyeceğini söyleyen Murat Yetkin, "Eğer derse millet zaten buna karşı çıkar. Açık söyleyeyim ben de karşı çıkarım" dedi.