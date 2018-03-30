Gökçeada'ya kum ocağında geri adım

Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'daki Kaleköy köyü mevkiinde kumtaşı ocağı açılması için yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu, tepkiler üzerine firma tarafından geri çekildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Köyü mevkiine kumtaşı ocağı açılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü'ne, e-ÇED elektronik ortamında yapılan ÇED başvuru, Gökçeada halkı ile çevre derneklerinin tepkisini çekti.

Gelişmelerin ardından bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Temçed Danışmanlık Müh. Atık Yönetimi ve San. Tic. Ltd. Şti'nin, Kaleköy mevkisine kumtaşı ocağı açmak için yaptığı ÇED başvurusunu geri çektiği belirtildi.

'ADAMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME'

© Fotoğraf: DHA Cennet koya imar ve taş ocağı izni

Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin, başvurunun geri çekilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Çetin, şunları söyledi: "Bu projenin hayata geçirilmesi adanın en önemli turizm destinasyonlarından birine büyük zarar verecekti. Dünyanın ilk Cittaslow Adası ve Türkiye'nin en büyük adası unvanına sahip olan Gökçeada, bir süre önce de altın ve gümüş madeni kurulmasıyla ilgili girişimlerle gündeme gelmiş ve tepkiler üzerine bu başvuru da geri çekilmişti. Kumtaşı ocağı için ÇED başvurusu da ilgili firma tarafından geri çekildi. Bu, Gökçeadamız için çok önemli bir gelişmedir. Başvurunun geri çekilmesinden ve Ada'nın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kaleköy'ün alacağı bu zarardan kurtulmasından dolayı mutluyuz."

AK PARTİLİ TURAN: SORUN YOK

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan konuyla ilgili olarak Twitter hesabından, "Sakin adamız sakin kalmaya devam edecek… Sorun yok… #Gökçeada" paylaşımda bulundu.

Sakin adamız sakin kalmaya devam edecek… Sorun yok… #Gökçeada https://t.co/5L5LggEnxq — BÜLENT TURAN (@turanbulent) March 29, 2018

​Gökçeada ilçesi, 4 ay önce de Yuvacık mevkisindeki altın ve gümüş madeni arama projesi ile gündeme gelmişti.