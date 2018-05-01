İstanbul 'yeşil alan'da sondan ikinci

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göre, İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı yasal sınır olan 15 metrekarenin çok uzağında; 8 metrekare civarında. İlçe bazında ise durum daha da kötü.
Dünya üzerindeki 50 popüler şehir arasında yapılan araştırmaya göre, kişi başına 410.8 metrekare yeşil alan düşen İzlanda'nın başkenti Reykjavik birinci sıraya yerleşirken, İstanbul listenin 49. sırasında yer aldı.
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 4.8 METREKARE
İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alanın 4.9 metrekare olduğu saptandı.
İlk üçü takip eden diğer kentler ise, Gotebourg, Sydney, Prag, Roma, Bern, Hamburg ve Riga oldu. Listenin son sırasında Japonya'nın başkenti Tokyo yer alırken, Tokyo'da kişi başına sadece 4.03 metrekare yeşil alan düştüğü görüldü.
Listenin 48. sırasında ise kişi başına 6.45 metrekare yeşil alan düşen Yunanistan'ın başkenti Atina bulunurken, Atina bu rakamla Türkiye'nin bir basamak üstüne yerleşmiş oldu.
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